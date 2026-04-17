Sira Rego considera "racista y prevaricador" el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura

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La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de Izquierda Unida (IU), ha tachado este viernes de "racista y prevaricador" el acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Vox en Extremadura.

Para Rego, que ha visitado este viernes la exposición¡'Opem Arms. Una misión a contracorriente' en Barcelona, este pacto demuestra que "en el PP han ganado las tesis de extrema derecha, abiertamente xenófobas y contrarias a los derechos humanos".

Es más, la ministra ha lanzado que el acuerdo de gobernabilidad entre PP y Vox en esta comunicada es "contrario a la ley" en relación con la acogida solidaria de infancia migrante no acompañada y ha subrayado que el Ejecutivo extremeño "tendrá que cumplirla". "Como han tenido que hacer todos los gobiernos autonómicos", ha señalado.

La titular de Juventud e Infancia ha asegurado que las medidas que contempla este acuerdo sobre menores migrantes no acompañados son "papel mojado". En esta línea, la ministra Rego ha tildado de "bochornoso" que el PP "compre gobiernos a cambio de criminalizar a niños y niñas que llegan solos al país". "Están rebasando todos los límites", ha indicado.