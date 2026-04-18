PNV pide al Gobierno de Sánchez que "se moje" y posibilite un referéndum en Treviño para integrarse en Álava

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El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que seguirá haciendo todo lo que esté en su mano que "para que se dé voz" a los ciudadanos del enclave de Treviño para poder "cumplir su deseo" de integrarse en Álava, y pedirá al Gobierno de Pedro Sánchez "que se moje" y posibilite un referéndum, al considerar "inaceptable" que se quiera "tapar" el deseo de los treviñeses, y mantenerles en "una situación administrativa ilógica y anómala" con su pertenencia de Castilla y León.

Esteban ha realizado estas declaraciones en la Plaza Mayor de La Puebla de Arganzón en el marco de la visita al 'Trebiñu Eguna', jornada organizada por el movimiento social de Treviño para reclamar su integración en Álava y poner en valor el euskera y la cultura vasca.

El líder jeltzale, que ha estado acompañado de la presidenta del EBB del PNV, Jone Berriozabal, y el diputado general de Álava, Ramiro González, ha señalado que Treviño -que pertenece administrativamente a Burgos, pero está rodeado de territorio alavés-, "es Araba, pero no solo para el PNV", sino para los ciudadanos de este enclave así lo desea, "que es lo más importante y lo que vale realmente".

En esta época en la que "se habla mucho de memoria democrática", Aitor Esteban ha destacado que "memoria democrática son los valores que se ensalzan también cuando se habla de ella, y el valor es precisamente que la democracia esté viva, que se utilice y no se comprende que no se quiera dar la voz a vecinas y vecinos de Treviño, menos aún cuando en el ordenamiento jurídico así está contemplado, empezando por el Estado de Autonomía de Gernika".

"Es una situación que es inaceptable en el siglo XXI que se quiera tapar la voz de la población y mantener una situación administrativa ilógica, no que sea normal, porque estando en el corazón de Araba, a poquísimos kilómetros de Gasteiz, con una población que tiene claro cuál es su deseo, se siga forzando a estas situaciones. No tiene ningún sentido", ha asegurado.

INICIATIVAS EN TODAS LAS INSTANCIAS POSIBLES

Por ello, ha exigido "que se dé la voz a la ciudadanía de Treviño, de ambos municipios". En este sentido, ha recordado que el PNV lleva décadas impulsando "multitud de iniciativas en todas las instancias posibles" para que eso sea así.

"Vamos a seguir estando ahí, vamos a seguir haciéndolo y todo lo que esté en nuestra mano vamos a intervenir para que, al fin y al cabo, se produzca lo que, de una manera lógica y que un observador externo cualquiera diría que debe producirse, que democráticamente las vecinas y los vecinos de Treviño se manifiesten y puedan ver cumplido su deseo", se ha comprometido.

A su juicio, "las vías están ahí, son posibles, y se han intentado", pero siempre se han encontrado "con un muro", que han sido el PP y el PSOE, "pero incluso para los primeros pasos". "No digo ya para el definitivo, que se inventó el Tribunal Constitucional en su momento, que sería la aprobación también por las Cortes de Castilla y León", ha apostillado.

Aitor Esteban cree que "unas instituciones u otras, tanto las de Euskadi como las de Castilla y León, lo que deberían hacer en pleno siglo XXI, en una situación administrativa como esta, es escuchar la voz de vecinos y vecinas, cuál es la mayoría, cuál es la voluntad y, por lo tanto, tramitarlo y darle paso".

Según ha puntualizado, "lo que produce la anomalía" que vive Treviño, no es que no haya cauces para su integración en Álava, sino "la terquedad del PP y del PSOE de no dar salida a las peticiones" de los treviñeses.

"Nosotros volveremos a insistir en Madrid sobre este tema, vamos a preguntar al Gobierno español para que se manifieste y se moje, pero más allá de todo eso, luego está la iniciativa de los ayuntamientos y que el Gobierno español de cauce y posibilite la celebración del referéndum, que es el muro con el que os hemos topado continuamente", ha subrayado.

En todo caso, ha dicho que habrá que ver, si en una cuestión del enclave de Treviño, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que tanto apela a "los valores de la democracia, da el tipo o no".