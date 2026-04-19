Feijóo asegura que "los récords en corrupción, deuda e impuestos" del Gobierno "han pasado por el Ministerio de Montero"

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el Gobierno tiene "récords" en materia de corrupción, deuda e impuestos y que todos ellos "han pasado por el mismo ministerio, todos han pasado por María Jesús Montero".

Así lo ha expresado este domingo en la clausura de la Intermunicipal del PP de Andalucía celebrada en Córdoba, donde ha insistido en que "los niveles de corrupción" del Gobierno de Sánchez son "insoportables".

"La sensación de impunidad es insoportable. El cinismo de tener que aguantarle señalando a los demás es insoportable. Lo estamos viendo, escándalo a escándalo, ministerio a ministerio, ministro a ministro", ha afirmado Feijóo, que ha acompañado en el cierre de la Intermodal al presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección el próximo 17 de mayo, Juanma Moreno.

Asimismo, ha aseverado que "las recetas de Sánchez las cocina muy bien Montero" y que "el problema es que no hay nadie que las digiera. Y eso es el menú que quieren para Andalucía", al tiempo que ha afirmado que la exvicepresidenta del Gobierno y anterior ministra de Hacienda "mantiene el acta de Madrid" porque el PSOE "sabe lo que puede pasar".

"Dijo muy disgustada que venía aquí a Andalucía, que era un poco menos que un favor el que os hace presentándose a la Junta. Pues los andaluces le van a devolver el favor en las urnas y van a mandarla de vuelta a Madrid. Hacedle ese favor, que lo está deseando", ha enfatizado el presidente de los 'populares'.

FALTA DE PRESUPUESTOS Y "ENSAÑAMIENTO RECAUDATORIO"

El presidente del PP ha criticado además la falta de presupuestos por parte del Ejecutivo, "algo que no ha pasado nunca en 47 años de historia" y ha señalado que "donde hay más PP hay más estabilidad, hay más gobierno, no se pierde un minuto y hay presupuestos".

"Que cuando no se presentan los presupuestos, cuando no hay cuentas, cuando no hay dirección, cuando no hay mayoría parlamentaria, se está gobernando a golpe de improvisación. Y eso no es bueno. No es bueno para Andalucía, por supuesto, pero tampoco es bueno para España", ha insistido Feijóo.

Asimismo, ha subrayado el "ensañamiento recaudatorio" y ha lamentado que "en España hoy se penaliza el esfuerzo, se castiga al que trabaja, se exprime al que arriesga", al tiempo que ha criticado que el Ejecutivo "no sube impuestos para mejorar el país", sino para "tapar las carencias de sus minoría parlamentarias".

En esta línea, ha matizado que "las cosas no tienen por qué hacerse así" y que es "perfectamente compatible tener servicios que funcionan y pagar menos impuestos". "Dicen que no es posible. Bueno, yo digo, que vengan a Andalucía. En Andalucía se paga menos y se recibe más", ha asegurado.