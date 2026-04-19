Manifestación en Madrid a favor de la educación pública y contra las políticas de Ayuso

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Bajo el lema 'Salvemos la educación pública", unas 10.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, se han manifestado este domingo en Madrid para defender la educación pública ante lo que denuncian como intentos de "desmantelamiento" por parte de la Comunidad de Madrid.

Diferentes organizaciones de profesores, familias y alumnos de todas las etapas educativas, desde la infantil hasta la universitaria, han protagonizado una concentración con pancartas de "Así no", "Ayuso, mil abusos" y "No guardamos, educamos".

Los manifestantes han arrancado una marcha convocada por Menos Lectivas, la CGT, CNT, así como el Sindicato de Estudiantes, con la participación de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), que mantiene una huelga indefinida desde el 7 de abril.

"Queremos que se reconozca la peligrosidad de nuestro trabajo y que sean también remuneradas en la nómina las 23 horas lectivas para preparar las clases", ha reclamado Sheila, una de las manifestantes y profesora en el Centro de Educación Especial de Vallecas.

Una inclusión "más justa", junto con "más recursos e inversión" en educación son otra de las demandas que han empujado a los profesores a manifestarse, ha asegurado la técnico de integración social Carla, durante la concentración.

El movimiento asambleario de docentes Menos Lectivas ha hecho hincapié en la escasez de plazas públicas "en todas las etapas, la masificación en las aulas, la infrafinanciación, la precariedad laboral y el abandono de etapas, como la de 0 a tres años o la educación especial, que muestran el deterioro del sistema educativo madrileño".

A la manifestación también han acudido algunos representantes políticos como la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien ha recriminado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su "abandono" a la educación pública madrileña.

Entre los manifestantes también se encontraba la portavoz y eurodiputada de Podemos, Isa Serra, que ha expuesto "el camino frente a los recortes y la privatización de Ayuso", que tiene una "estrategia sistemática contra los derechos de la ciudadanía".

La marcha de este domingo se ha celebrado varios días después de convocarse un referéndum en la Universidad Complutense (UCM) para expresar el rechazo de la comunidad universitaria al plan de recortes que se aplicará hasta 2028 en la UCM, y que será de un 35 % en el gasto.