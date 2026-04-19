La jueza admite a trámite la querella contra el alcalde Móstoles por acoso sexual

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Era 16 de febrero cuando una concejal del PP en el municipio madrileño de Móstoles presentaba una querella contra el primer edil de la localidad, Manuel Bautista, y contra su propio partido. Al alcalde, le acusa de haber cometido, presuntamente, un delito de "acoso sexual y laboral". A la formación, de haber revelado su identidad. Dos meses después, un juzgado especializado en violencia sobre la mujer ha decidido admitir a trámite la denuncia y cita a la autora de la misma a prestar declaración el próximo 29 de junio.

La jueza ha solicitado también que se le practique un examen forense a la denunciante "a fin de determinar las consecuencias lesivas sufridas". Y es que si bien la demanda, en un primer momento, solo estaba dirigida contra Bautista, que ha negado desde el principio todas las acusaciones y ha renunciado a dimitir como le han exigido desde la oposición, el silencio por parte del PP, al que la exconcejala en Móstoles asegura haber acudido pidiendo amparo, sin éxito, han obligado a ampliar la querella también contra la formación. El auto en el que se ha notificado a la denunciante que la querella era admitida a trámite revela también una solicitud para que declaren como testigo varios excompañeros de partido.

Este asunto saltó a la luz pública el pasado mes de febrero, a raíz de unos audios. En ellos se podían escuchar diversas conversaciones entre el alcalde y la ex concejal del PP denunciante, así como entre ésta y dos altos cargos del PP de la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano y Ana Millán, a quienes pidió amparo. Después de que la exedil acudiese a los canales de denuncia internos del partido, para exponer el presunto acoso sexual y laboral al que estaba sometida por parte del regidor, la formación que encabeza Alberto Núñez Feijóo acabó archivando la investigación. Al no sentirse respaldada por el que había sido su partido, la denunciante decidió darse de baja como militante y un año después, tras filtrarse los audios, presentar la querella que ahora, el pasado miércoles, ha sido admitida a trámite.

La denuncia contra el PP La querella la presentó su letrado, Antonio Suárez-Valdés, en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Móstoles, en Madrid por los hechos que habrían tenido lugar entre mayo de 2023 y principios de 2024. La denuncia derivó, entonces, a un tribunal especializado en violencia machista, el que la ha admitido ahora a trámite. El auto reza que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos" y, por ello, la jueza ha acordado la incoación de diligencias previas.

La denuncia presentada por la exedil 'popular' recoge un relato completo sobre su conversación con los dirigentes del PP madrileño y el expediente abierto por la dirección nacional, a través del Comité de Derechos y Garantías, que fue cerrado sin citar a la que fuera militante del partido desde 2010. Entre los hechos, destaca que en febrero de 2024, nueve meses después de haber salido elegida concejal en Móstoles, decidió pedir ayuda a la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Le escribió un correo electrónico con el fin de que interviniese ante "la discriminación muy grave" que llevaba sufriendo desde mayo de 2023. Reclama una reunión a la máxima dirigente en Madrid del PP para que pueda "mediar" y "que no tengan que intervenir otros organismos". Sin embargo, el gabinete le respondió informándole de que no se iba a producir tal encuentro por "motivos de agenda", aunque, por aquel entonces, no se había propuesto ninguna fecha.

Ante esto, el equipo que rodea a la presidenta madrileña dejaba el asunto en manos del que es considerado como su mano derecha, Alfonso Serrano, número dos del PP de Madrid y diputado en la Asamblea. La exconcejal le planteó poder darse cita "a la mayor brevedad" para trasladarle su situación, al tiempo que insistía, como ya hizo en el mail enviado a Ayuso, en que estaba siendo víctima de "una situación insostenible de discriminación".

Tiempo después, t ante la falta de noticias, la exedil decidió volver a escribir al gabinete de la presidenta madrileña. "Entiendo que es difícil debido a tu agenda, pero es una situación muy grave que debéis conocer. Solicito de nuevo tener una reunión con la mayor brevedad posible, mi disponibilidad es absoluta", dijo. No obstante, cinco días después de haber recibido el primer escrito, Ayuso acogió en su despacho al alcalde de Móstoles, un encuentro que el departamento de comunicación de la dirigente 'popular' enmarcó "en la habitual ronda de contactos que la jefa del Ejecutivo autonómico mantiene con los regidores de los municipios madrileños".

Una semana después la concejala es recibida por primera vez en la sede del PP de Madrid. Su interlocutora fue Ana Millán, quien le llega a reconocer que se trata de un "caso de acoso de manual". En un momento de la reunión se incorpora Alfonso Serrano. El número dos del PP resume la situación con una pregunta: "Aquí lo que estamos hablando es que te ficha Manuel, te pone de número dos, hay un conflicto entre lo personal y profesional, te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo cambia, ¿Estamos hablando de eso?". Dicho esto, ambos diputados autonómicos se se comprometen a echarle una mano, al tiempo que insisten en que cualquier solución pasa por mantenerlo todo en secreto y no acudir a la Justicia.

Meses después, ya interviene un abogado en nombre de la edil "para tratar la situación de presunto acoso sexual y/o profesional padecida por la misma en Móstoles". Ya en octubre, la que había militado en el PP desde 2010 presentó su dimisión en el Ayuntamiento y presentó un escrito ante el Comité de Derechos y Garantías del PP nacional. La respuesta de este fue que no podían cursar el procedimiento porque ella había iniciado un procedimiento en el juzgado, que es el que ahora ha sido admitido a trámite y que deberá poner luz sobre lo acontecido.