La preocupación por la vivienda se modera, mientras sube la generada por la inmigración y la inseguridad

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La vivienda continúa como primer problema nacional en el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de abril, donde es citada en un 41,3% de cuestionarios, si bien se anota 2,2 puntos menos que el mes anterior, coincidiendo con la aprobación de decreto ley que prorroga los contratos de alquiler que concluyan antes de que termine 2027.

La misma encuesta refleja una subida de la inquietud por la inmigración en vísperas de la aprobación de la regularización extraordinaria de inmigrantes decretada por el Gobierno y también sube la que despierta la inseguridad ciudadana, si bien ésta queda fuera del 'top ten' de problemas nacionales.

En concreto, la inmigración figura en el estudio como cuatro problema, con un 15,5%, un punto más que en barómetro de marzo. La crisis económica, que cosecha un incremento de 2,5 puntos, se mantiene en segunda posición, con un 24,9%, y la mala calidad de empleo, cuya percepción como un problema también aumenta, pasa del 18,3% de marzo a un 19,2% y marca récord.

La quinta inquietud nacional es el paro que sube 1,2 puntos y se coloca con un 15,8% de respuestas, seguido de los problemas políticos, que caen ligeramente hasta el 13,9%, y la sanidad, que está en séptima posición con un 12,8 frente al 11,6% de marzo.

El 'top ten' se completa con el Gobierno y los partidos, que reciben 4,1 puntos menos de menciones y se quedan en el 11,3%; el mal comportamiento de los políticos, que también baja del 10,9% al 9,6%, y los problemas relacionados con la juventud, en la décima plaza, con un 9%, un puntos menos.

SUBE LA INQUIETUD POR LA CORRUPCIÓN

El trabajo de campo de este estudio se hizo coincidiendo con el arranque de los juicios por el caso de las mascarillas, que sienta en el banquillo al exministro socialista José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, y el del caso ''Kitchen' por el que se juzga a la cúpula de Interior con el Gobierno de Mariano Rajoy. En este contexto, se incrementan las menciones a la corrupción y el fraude, que en la undécima plaza, recaban un 8,9%, cuatro décimas más que en marzo.

Los extremismos, con un 8,6%, aparecen en la décimo segunda plaza y la inseguridad ciudadana ocupa la décimo tercera, con un 8,5% --2,8 puntos más que en marzo--, pero sin llegar a su récord de los últimos años, el 8,8% de noviembre de 2022.

La lista de problemas que más afectan personalmente a las personas entrevistas por el CIS, la encabeza la crisis económica, con un 38,8%, seguida de la vivienda (25,6%), la sanidad (19,5%), la calidad del empleo (16,7%) y la inseguridad ciudadana (10,1%).

La situación económica del país es mala o muy mala para el 52,8%, frente al 38,1% que la elogia. Respecto a las finanzas personales, casi el 25% admite que le va mal económicamente, mientras que el 65,% tiene la cuentas saneadas.