El Gobierno rechaza la petición de 24 años de cárcel para Begoña Gómez

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El Gobierno rechaza de plano la petición de 24 años de prisión para Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitada por la acusación popular liderada por Hazte Oír e insiste en que forma parte de una campaña para hacer caer al jefe del Ejecutivo.

Fuentes del Gobierno muestran su enfado con la solicitud de una pena de prisión tan elevada y creen que se descalifica por sí sola. Además, cargan contra Hazte Oír, a quienes consideran una organización de "activistas de ultraderecha" que tienen el objetivo de "judicializar la política".

En ese sentido, señalan que la denuncia contra Gómez, que puede ser juzgada por delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida, solo pretende hacer caer al Ejecutivo de Sánchez por la vía judicial.

Además de los 24 años de prisión para la esposa del presidente, Hazte Oír reclamó la prohibición de salida del país y la retirada de su pasaporte ante lo que consideran un "evidente riesgo de fuga", en un escrito de acusación en representación de las diversas acusaciones populares personadas: Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política de España.

Reclaman además 22 años de prisión para Cristina Álvarez, la asesora de Gómez en Moncloa por presunta malversación y por considerarla cooperadora necesaria del resto de delitos que atribuyen a la mujer de Sánchez.

Por último piden 6 años de prisión para el empresario Juan Carlos Barrabés, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, por beneficiarse presuntamente de su relación con Gómez para conseguir adjudicaciones.

El juez instructor, Juan Carlos Peinado, cuya investigación ha criticado abiertamente el Gobierno, pidió enviar a juicio a Gómez y ahora la Audiencia Provincial de Madrid debe ordenar la apertura del mismo.