Guardiola exige a Sánchez financiación justa, rebaja fiscal a Almaraz e infraestructuras

María Guardiola durante el debate de investidura como presidenta de la Junta de Extremadura.JERO MORALES

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La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha pedido al Gobierno central una financiación autonómica justa, "un tren digno y unas autovías" que conecten con otras regiones, más potencia eléctrica y una rebaja impositiva para la central nuclear de Almaraz.

"Sin ello, Extremadura está pagando un peaje injusto y no lo vamos a aceptar en silencio", ha aseverado Guardiola durante su intervención en la primera sesión plenaria para su elección.

Una financiación justa "no es un favor, no es caridad; es un derecho y como tal vamos a exigirlo", pues sostener la sanidad, la educación o la atención a la dependencia "en una tierra como la nuestra -ha añadido- cuesta más... mucho más que en regiones más pequeñas y con ciudades más grandes".

"El Gobierno de Pedro Sánchez reparte 21.000 millones entre quienes más presionan y más amenazan, y a los extremeños ni un euro más. Así responde Sánchez a la lealtad de esta tierra con España", ha criticado Guardiola, quien ha aseverado que la central de Almaraz "no es ideología. Es empleo y es soberanía energética y tejido industrial".

En su discurso, Guardiola ha desgranado algunas de las medidas contempladas en el acuerdo con Vox.

Proteger a Extremadura de las "imposiciones" del Pacto Verde

La candidata ha asegurado que ninguna medida del futuro gobierno "perjudicará objetivamente al sector primario", por lo que lo protegerá de "las imposiciones" del Pacto Verde y expresará su rechazo al acuerdo de Mercosur si no garantiza la igualdad de condiciones de los productores extremeños.

Ha subrayado como prioridad la modificación y flexibilización de la legislación que afecta a la protección ambiental, a la caza, a la pesca, a la actividad agraria y a la conservación de espacios naturales.

"Las normas no tienen que ser un obstáculo, tienen que convertirse en un marco útil para retos como la lucha contra la despoblación, el riesgo de incendios o la mejora de la productividad", ha afirmado.

Por ello, Guardiola ha anunciado la revisión de las Zonas de Especial Protección de Aves y los Lugares de Interés Común, con criterios técnicos y científicos, pues "conservación y actividad económica no son incompatibles".

Para "salvaguardar la continuidad" de la central de Almaraz, Guardiola reducirá la ecotasa autonómica.

Sin menciones a la "prioridad nacional"

Sobre inmigración, Guardiola, que no ha hecho mención al concepto de "prioridad nacional" recogido en el acuerdo, ha anunciado la creación de una Unidad de Verificación del Padrón, mientras que en materia de seguridad ha dicho que "quienes ocupan ilegalmente una vivienda y delinquen no pueden pretender estar antes que los que llevan años cumpliendo".

Asimismo, ha destacado como objetivo la puesta en marcha de un Plan autonómico de sensibilización, prevención y detección de la violencia de género, con atención integral a las víctimas.

Tras remarcar su apuesta por la rebaja de impuestos, ha expuesto que bajará el IRPF y reducirá el impuesto de Sucesiones y Donaciones e incluirá deducciones por nacimiento y adopción.

En sanidad, el acuerdo incluye un plan de mejora con una dotación presupuestaria adicional de 500 millones de euros y un refuerzo en la contratación de 1.500 profesionales.

El acuerdo entre PP y VOX, tal como ha remarcado, recoge la liberalización de suelo para permitir la construcción de nueva vivienda y la construcción de 3.500 viviendas protegidas y deducciones autonómicas.