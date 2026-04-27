Sánchez usa de ariete la prioridad nacional de PP y Vox para reactivar a su electorado

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El PSOE quiere convertir los pactos entre PP y Vox en Extremadura y Aragón en gasolina para su campaña en Andalucía, la última carta que le queda a Moncloa para intentar enderezar una racha de malos resultados obtenidos durante el último ciclo electoral antes de entrar en la recta final que marcarán, primero, las municipales y autonómicas, y, por último, las generales. Citas previstas para 2027. En un acto de precampaña celebrado este domingo en Córdoba y en el que acompañaba a la candidata a la Junta, la exvicepresidenta María Jesús Montero, Pedro Sánchez centró su mensaje en enmendar el concepto de ‘prioridad nacional’ que han pactado los dos principales partidos de la oposición a la hora de repartir ayudas en esas comunidades. «La prioridad en España es la paz y no la guerra. Una España justa, digna y que no deja a nadie atrás», lanzó, en contraposición, el dirigente socialista. El mensaje de Sánchez no se quedó en una mera consigna, también aventuró un posible desenlace de estos acuerdos —que tildó de «pactos de señoros», en referencia a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal— ante el Tribunal Constitucional. «Tantas lecciones que dan de constitucionalismo el PP y Vox y lo primero que han hecho nada más llegar es darle una patada a la Constitución con el principio de no discriminación. PP y Vox y la Constitución: consejos vendo que para mí no tengo», afirmó. Las últimas encuestas centradas en Andalucía otorgan la victoria al candidato de los populares, Juanma Moreno, que revalidaría la presidencia de la comunidad. El último barómetro del CIS, publicado el viernes, otorga al PP una horquilla de entre 51 y 59 escaños, con la mayoría absoluta situada en los 55, la cifra «más probable» que augura el organismo dirigido por Félix Tezanos. La duda, como en los anteriores comicios regionales, es si el barón andaluz logrará gobernar en solitario, como hace desde 2022, o necesitará, en cambio, a Vox. En este contexto, el dirigente socialista ya ha empezado a calentar una campaña que Moncloa lee en clave nacional: en las últimas autonómicas medio millón de andaluces que se quedaron en casa en 2022 pero votaron a Sánchez en las generales de 2023. Por ello, el presidente del Gobierno tiene previsto participar en, al menos, seis mítines durante la campaña, que comenzará de forma oficial el Primero de mayo. Tanto Sánchez como Montero sacaron este domingo a relucir la postura del Gobierno ante los conflictos internacionales que azotan en este momento al planeta —Palestina, Líbano, Ucrania o Irán— y que defienden como «pionera», para luego pasar a lo doméstico, donde compararon el anterior mandato de Mariano Rajoy con los ocho años que el PSOE lleva en La Moncloa en tres gobiernos consecutivos —los dos últimos en coalición con Unidas Podemos y Sumar, respectivamente-. «Estos días se está hablando de prioridad nacional, nosotros en nuestras familias tenemos prioridades, también las tienen las naciones. En 2018 teníamos una España fracturada, estancada en la corrupción del PP, fracturada en lo social y territorial. Una España que no contaba nada en lo internacional. Nosotros, en cambio, lo primero que hicimos fue una reforma laboral que redujo la temporalidad, aumentamos el SMI más de un 60%. Es la España de 2026, la de paz y del ‘No a la guerra’», prosiguió el presidente durante su intervención. Por otro lado, Sánchez criticó la gestión de Juanma Moreno, asegurando que, aunque utiliza un tono distinto al de Isabel Díaz Ayuso, sigue la «misma melodía» de recortes. «Se puede privatizar el Estado del bienestar insultando como hace Ayuso o a la chita callando como hace Moreno», sentenció, tras acusar a la Junta de engrosar las listas de espera.