Aldama: "Con Koldo solo me ha faltado acostarme"

El empresario Víctor de Aldama (c), investigado en el caso Koldo, se dirige a los medios tras su aparición este miércoles durante la comparecencia ante la prensa de la militante del PSOE Leire Díez en la que ha asegurado que "ha mentido en todo". EFE/ Chema MoyaEFE / Chema Moya

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El empresario Víctor de Aldama ha resaltado este miércoles la importante y continua relación que mantenía con el exasesor ministerial Koldo García, que gráficamente ha resumido así: "Con Koldo solo me ha faltado acostarme".

Aldama sigue declarando, tras más de cinco horas, en el Tribunal Supremo, acusado junto con Koldo García y el exministro de Transportes José Luis Ábalos de presuntas mordidas en los contratos de las mascarillas durante la pandemia.

A preguntas de la acusación popular que lidera el PP sobre si el exasesor le había contado en alguna ocasión que manejaba las cuentas del exministro, Aldama ha aseverado que Koldo García "todo lo que pudiera hacer, ayudar y adelantar al ministro, lo hacía", dada "la lealtad que le profesaba".

Otra cosa es, ha continuado, la pareja de entonces del exasesor, Patricia Úriz, a la que "no le gustaba lo que hacía con el ministro" porque, entre otras cosas, Koldo García se hacía cargo de gastos que nada tenían que ver con ellos.

Sobre el exasesor, Aldama también ha destacado que "estaba obsesionado con los tickets" y, de hecho, ha afirmado que más de una vez vio a Koldo García "recoger tickets del suelo de los restaurantes para llevarlos a Ferraz (sede del PSOE) y que se los pagaran".

Por otro lado, ha vuelto a poner en duda la versión de la empresaria Carmen Pano de que llevó a Ferraz 90.000 euros y ha señalado que esta mujer le llevó a él dos veces dinero a su oficina, pero si luego se iba a la sede socialista "a llevar dinero, lo desconozco -ha dicho-" y, cualquier caso, él no sería quien la hubiera mandado ir.

Y ha concluido: "No está muy claro a quién ha entregado el dinero y si lo ha entregado".

También ha explicado que, al igual que Koldo García, el exministro de Transportes disponía de un teléfono desechable, que no encriptado, que ellos denominaban "cafés" facilitados por el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo en la Audiencia Nacional, miembro entonces de la unidad de lucha antiterrorista UCE 2.

"Ábalos tenía un teléfono que no sé si lo usaba para hablar con diferentes señoritas o con Jessica (expareja de Ábalos) en ese momento, pero lo tenía", ha apostillado.