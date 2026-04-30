Rufián dice que el PP financia a "acosadores" como Vito Quiles y avisa: "Algún día pasará algo"

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El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado al PP de financiar a "acosadores", en referencia a Vito Quiles, denunciado por Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, y ha avisado de que "algún día pasará algo".

En los pasillos del Congreso, Rufián ha señalado que el episodio protagonizado por Vito Quiles persiguiendo a Begoña Gómez en un restaurante y en la calle "es acoso, no es periodismo", pero ha recordado que "esto lleva pasando mucho tiempo y nadie hace nada para pararlo".

"Hay propagandistas a sueldo del Partido Popular y de Vox --ha señalado--. Creo que es una muy mala noticia para este país que partidos tan importantes, sobre todo el PP, financie gente que se dedica a acosar o acosarnos o que vaya a la casa de la gente, publique fotos de nuestras familias o nuestras direcciones. Algún día pasará algo".