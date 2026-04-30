Vox elude condenar la actitud de Vito Quiles y apunta al Gobierno por "perseguir a los que denuncian irregularidades"

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La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha evitado este jueves condenar el incidente sufrido por la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, con Vito Quiles y ha asegurado que es el Gobierno el que "persigue a los que denuncian presuntas irregularidades" en el entorno del jefe del Ejecutivo.

Los hechos sucedieron el miércoles, cuando Vito Quiles accedió a una cafetería, interpeló a Gómez y comenzó a grabarla con su teléfono móvil. La mujer de Sánchez trata de abandonar el lugar, mientras dos acompañantes forcejean con él e intentan que deje de grabar.

Gómez ha denunciado al activista político después del suceso en un establecimiento de Las Rozas (Madrid) que, según el Gobierno, fue un acto de agresión, acoso e intimidación.

HUBO "UNA ESPECIE DE PELEA"

Requerida por el suceso en los pasillos del Congreso, Rodríguez de Millán ha eludido condenar el comportamiento de Quiles, precisando que "no sabe muy bien lo que se vio". "Una especie de pelea", ha indicado. En cualquier caso, como está en manos de la Justicia, ha pedido esperar a ver qué determina el juez.

Los periodistas han vuelto a insistir en si condena lo ocurrido y Rodríguez de Millán se ha reafirmado en que ha visto "una especie de pelea", aunque ha apuntado al Gobierno por la "persecución" que lleva a cabo contra los que denuncian presuntas irregularidades de Gómez, el hermano de Sánchez, David Sánchez, y otros miembros del PSOE. "Eso es lo que nosotros condenamos", ha reiterado.