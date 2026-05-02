Rescatan siete cadáveres del mar en Almería vinculados al posible naufragio de una patera

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La Guardia Civil ha localizado y rescatado hasta siete cadáveres en aguas próximas a Almería desde el pasado domingo vinculados al posible naufragio de una patera.

Según la Oficina Periférica de Comunicación de la Comandancia, han sido localizados varios cuerpos sin vida, sin que por el momento haya sido posible determinar su procedencia, aunque los investigadores han apuntado que podrían ser migrantes que viajaba en una embarcación que terminó hundida.

La Guardia Civil ha insistido en que sus agentes intentan determinar el origen de los mismos.

Según fuentes próximas al caso, el primer hallazgo de un cuerpo sin vida se produjo el pasado domingo en la playa de Roquetas de Mar (Almería) y desde entonces se han localizado otros restos mortales en el mar, en puntos próximos a la costa de pueblos del litoral almeriense como Carboneras, Garrucha, Mojácar o el Cabo de Gata.

El último de ellos ha sido localizado esta mañana en aguas próximas al Cabo de Gata, según las fuentes consultadas por EFE.

Previamente, la ONG 'Héroes del Mar' ha denunciado en sus redes sociales que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil rescató ayer una embarcación con dos varones supervivientes y un hombre fallecido.

Según datos de dicha entidad, la nave en la que se encontraban el muerto y los rescatados con vida contaba con tres motores de alta cilindrada, aunque se desconoce si estaría vinculada a la patera naufragada a la que alude el instituto armado.