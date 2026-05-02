Feijóo considera a Vito Quiles como "periodista"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la sesión de control al Gobierno que se celebra este miércoles en el Congreso. EFE/ Chema Moya.

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El incidente entre Begoña Gómez y Vito Quiles se ha convertido en un asunto incómodo para el PP. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, intentó ayer ponerse de perfil y se declaró a la espera de las investigaciones que ya han iniciado los juzgados tras la denuncia de la mujer de Pedro Sánchez contra el agitador de internet. "Hay que esclarecer los hechos, qué es lo que ha pasado y quién son los que aparentemente han tenido algún tipo de actitud violenta", dijo en el acto del 2 de Mayo en Madrid, que calificó a Quiles como "periodista".

Eso sí, el presidente del PP pareció distanciarse de aquellos que en su partido han respaldado a Quiles o, por lo menos, han comprendido su actitud. "Este tipo de actitudes tampoco creo que deban ser compartidas por la sociedad española", aseguró Feijóo. El jueves, la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, condenó "cualquier tipo de violencia y de acoso", pero apuntó que "parece que quien recibe violencia" es Quiles.

Feijóo también recordó que en el pasado cargos populares sufrieron "actuaciones similares" de acoso. "Sin embargo, eso no significa que yo estuviese de acuerdo con esas actitudes que sufrieron cargos de mi partido, en el entorno de sus domicilios o cuando salían simplemente a la calle, como para también aceptar o entender lo que puede ocurrir hacia cargos o hacia personas relacionadas con el Gobierno de España", explicó.

El ministro de Transformación Digital y líder del PSOE madrileño, Óscar López, culpó a Feijóo de otorgar legitimidad a Vito Quiles por considerarlo profesional de la prensa. "Trata de hacerse pasar por periodista, pero no lo es. Se dedica a intoxicar, mentir y envenenar nuestra convivencia", apuntó López, que acusó al PP de "financiar" al agitador a través de fondos públicos de ayuntamientos y comunidades en las que gobierna.

Quiles colgó el miércoles en Instagram un vídeo en el que se le ve acercándose en una cafetería y en la calle a Begoña Gómez, a la que defienden dos acompañantes que intentan arrebatar al agitador su móvil.