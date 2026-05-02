Un hombre mata a una mujer en una calle de Esplugues de Llobregat (Barcelona) con un cuchillo

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Un hombre ha matado este sábado con un cuchillo de grandes dimensiones a una mujer en la vía pública en el municipio barcelonés de Esplugues de Llobregat, suceso tras el que ha sido detenido por los Mossos.

La policía catalana ha informado en un comunicado de que el suceso ha tenido lugar sobre las once horas, momento en el que una llamada ha alertado al teléfono de emergencias 112 de que un hombre había herido gravemente a una mujer y había huido del lugar.

El hombre, según fuentes próximas a la investigación, ha asestado varias puñaladas a la mujer en la calle Joan Miró de la localidad barcelonesa, en las inmediaciones del hospital Sant Joan de Déu.

Según vecinos de la zona, el hombre había exhibido previamente en la calle un enorme cuchillo y presentaba síntomas de nerviosismo.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias unidades de los Mossos y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), sanitarios que no han podido salvar la vida de la mujer.

Tras la agresión, el hombre ha huido del lugar pero ha sido localizado posteriormente por la policía en la linde de Esplugues con Barcelona, donde ha sido detenido.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos se ha hecho cargo de la investigación, que se encuentra bajo secreto judicial.

Las citadas fuentes han precisado a EFE que los agentes están tomando declaración a los testigos de la agresión e indagan si había algún vínculo entre el detenido y la víctima aunque, de momento, se descarta este crimen como un caso de violencia machista.

También investigan si un hombre que ha sido atendido por los sanitarios en la zona por heridas leves ha sido agredido también por el detenido.

Preocupación por la convivencia

El Ayuntamiento de Esplugues, por su parte, ha condenado en un comunicado el asesinato la mujer y ha expresado su preocupación por este hecho grave, ya que afecta "a la convivencia y a la seguridad ciudadana".

En un comunicado, el ayuntamiento "lamenta profundamente la muerte violenta de una persona en la ciudad" y traslada su consuelo a su familia y personas próximas.

"Por respeto a la investigación en curso y a todas las personas afectadas, se pide prudencia y responsabilidad, y evitar la difusión de informaciones no contrastadas", concluye el comunicado.