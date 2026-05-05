El exdirector del CNI niega que hubieran espiado a Luis Bárcenas

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Félix Sanz Roldán fue durante una larga década uno de los altos cargo del Estado con mayor poder e influencia. El general jubilado dirigió el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) entre 2009 y 2019; es decir, pocos nombramientos de confianza siguieron incluso en su puesto después del cambio de Gobierno en 2011, como ocurrió entre los ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y de Mariano Rajoy (PP), y en 2018 tras la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a La Moncloa. Este lunes, en una nueva semana de testificales en la vista oral que se celebra en la Audiencia Nacional, Sanz Roldán volvió a ser citado por la defensa de Villarejo para explicar si el CNI estuvo implicado en los seguimientos a Bárcenas y su familia. «No, lo niego en rotundo. No tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión», aseguró. «El Centro Nacional de Inteligencia actúa siempre con absoluto respeto a la ley y hace lo que le dice su Gobierno para proporcionarle aquellas decisiones que necesita, aquellos elementos de juicio para tomar buenas decisiones, y ningún gobierno, de ningún color, de los que tuve el honor de servir, me pidieron que hiciera nada ilegal y esto lo hubiera sido», añadió el declarante. Sobre su disputa con Villarejo, negó al tribunal que fuera «personal» la denuncia que interpuso en 2017 contra él por calumnias, cuando aseguró en una entrevista televisiva que Sanz Roldán amenazó de muerte a la examante del rey emérito, la empresaria Corinna Larsen. «Lo denuncié porque era la única persona en el CNI que podía hacerlo, al ser la única que tenía identidad, y porque creía que no merecían las personas que sirven a España el tratamiento que estaban recibiendo de parte del señor Villarejo», explicó. Sanz Roldán, de 81 años, expuso que sintió «la obligación como director del CNI de salir al paso de mentiras tan crueles» sobre sus subordinados: «Y lo único que tenía a mano para que así fuera era denunciarlo ante la justicia, solicitar de la justicia mi protección y a través de mí la de todos los miembros del centro».

Otro testigo fue Javier Pérez Dolset cuya intervención se centró en la existencia de un chat de Whatsapp en el que identificó al que fuera fiscal anticorrupción José Grinda como uno de los integrantes.