MAR asegura que fue González Amador quien le pasó las fotos de los periodistas

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Miguel Ángel Rodríguez, jefe del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, negó este miércoles ante la jueza haber recibido datos de la Policía Nacional sobre dos periodistas en el marco de la investigación abierta por un delito de revelación de secretos, asegurando que «un vecino enfadado» le envió una foto de los mismos a Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, y que éste se la pasó luego a él. Rodríguez compareció en calidad de investigado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid por una denuncia del PSOE en relación a la supuesta difusión de datos personales de dos periodistas de El País. Unos informadores que trabajaban en una investigación sobre González Amador relativa a la posible obra ilegal que se habría realizado en el céntrico ático de la capital en el que reside la pareja.

Tras una breve declaración, Rodríguez manifestó a la salida de los juzgados que «no hay revelación de secretos» porque la Policía no le ha pasado nada. Ante la jueza, enmarcó el proceso en una estrategia política del PSOE para «hacerle parecer culpable». «La Policía nunca me ha dado ningún dato de nadie, no me hace falta nadie para reconocer a dos personas que conozco. El PSOE mantiene la denuncia para esto, para que me vean entrar en el juzgado y parezca que soy culpable de algo, pero nunca hubo revelación de secretos», sostuvo.