Mónica García reitera que informó de la crisis por el hantavirus desde "desde el minuto uno" y afea el "ruido político"

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa, en el Complejo de la Moncloa, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España).Diego Radamés - Europa Press

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido este jueves en que el Gobierno de Canarias estuvo informado "desde el minuto uno" sobre la gestión del crucero afectado por un brote de hantavirus y ha afeado el "ruido político" generado en torno a la llegada del barco a Tenerife.

En una entrevista en 'La Hora de La 1', recogida por Europa Press, García ha defendido que mantuvo contacto "directo" con el presidente canario, Fernando Clavijo, antes de que se decidiera que el buque atracara en el puerto de Granadilla y ha asegurado que puede acreditar esas comunicaciones.

Estas declaraciones han ocurrido tiempo antes de que el presidente canario, García y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se reúnan tras las críticas del primero por el traslado a Canarias del crucero con casos de hantavirus detectados.

"Yo personalmente he estado en contacto con el señor Clavijo desde el minuto uno", ha reiterado la ministra, que ha señalado que habló con el dirigente autonómico "cuatro veces" durante la tarde previa a la decisión y también intercambiaron mensajes.

En este sentido, ha asegurado que fue ella misma quien comunicó telefónicamente a Clavijo la decisión tomada junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) para que el barco arribara a Canarias.

"No entiendo muy bien por qué intercalar el ruido político y la sospecha y la desconfianza cuando ha habido un contacto estrecho", ha señalado García, después de que Clavijo asegurara este miércoles que no había sido informado del "cambio de criterio".