Ayuso suspende el viaje de México y acusa a su presidenta del «boicot»

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la suspensión de la última parte de su viaje institucional a México y que no irá a la gala de los Premios Platino, una decisión que achaca al «clima de boicot» propiciado por «el Gobierno de ultraizquierda mexicano», con la presidenta Claudia Sheinbaum a la cabeza.

En un comunicado, el Gobierno de Díaz Ayuso denuncia que Sheinbaum la «ha atacado» a diario desde que llegó a México el pasado domingo «y ha llamado al boicot» de varios de sus eventos, hasta el punto, según aprecia la Comunidad de Madrid, de «amenazar con cerrar el hotel» donde se celebran los Premios Platino si acudía la presidenta madrileña.

«La presidenta de México ha expulsado a Isabel Díaz Ayuso amenazando a los organizadores de un evento de cine internacional. Un gesto sin precedentes contra un representante del Estado español», dice la Comunidad, que agrega que «la deriva totalitaria y violenta de México conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy».

Según la Comunidad, el Gobierno mexicano «ha amenazado» con cerrar el complejo de Riviera Maya, donde este sábado se celebra la gala de los Premios Platino, si, «en cualquier momento», Díaz Ayuso acude «tanto al evento como al recinto». La gala, recuerda el Gobierno de Díaz Ayuso, está copatrocinada por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital y se organiza en años alternos en Cancún y en Madrid.

«Todo el clima de boicot que sigue creciendo por parte del gobierno de ultraizquierda mexicano obliga a la presidenta Díaz Ayuso a suspender la tercera parte del viaje, que estaba prevista en Monterrey, y volver a Madrid», reza el comunicado.

Desde la Comunidad, que no ha trasladado la fecha exacta del regreso de Díaz Ayuso (estaba previsto el día 12), aseguran, asimismo, que el Gobierno mexicano «ha exigido cada nombre y apellido de todos los que se reúnan con la presidenta madrileña».

«La ultraizquierda que gobierna México se ha mostrado sorprendentemente nerviosa por este viaje, habitual en presidentes autonómicos españoles», sostiene el Gobierno de Díaz Ayuso, que considera «insólito» que Sheinbaum «amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas y no actúe con el respeto con el que ella es recibida en España».

Aunque Díaz Ayuso no ha tenido ningún acto público desde el miércoles, la Comunidad esgrime que «es falso, como dice la izquierda española, que la agenda de la presidenta estuviera vacía», pues tenía la gala de los Premios Platino y reuniones.