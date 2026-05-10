Declaran los últimos testigos en el juicio de Kitchen antes de oír los audios de Villarejo

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El tribunal del caso Kitchen tiene previsto finalizar esta próxima semana de juicio el interrogatorio a los últimos testigos y peritos antes de empezar a escuchar los audios del excomisario José Manuel Villarejo con el ex número dos de Interior Francisco Martínez en los que hablaban de esta operación de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Entre ellos, tres audios aportados por el empresario Javier Pérez Dolset, quien en su declaración como testigo expuso que, en esas conversaciones con Villarejo, Martínez aseguraba haber recibido instrucciones del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, también acusado, y de la ex secretaria general del PP Dolores de Cospedal, a quien el juez de instrucción sacó de la causa tras tomarle declaración como imputada.

Antes de eso, el lunes, el tribunal seguirá con la toma de declaración a los testigos que quedan por comparecer, entre ellos el empresario Francisco Menéndez, autor de la denuncia inicial en Fiscalía que dio lugar al caso Tándem y que derivó en la detención de Villarejo y del excomisario de Barajas Carlos Salamanca, en noviembre de 2017.

El martes, el juicio entrará en la fase pericial con la comparecencia, entre otros, de agentes de la Unidad de Ciberdelincuencia y de funcionarios del Centro Criptológico, y concluiría el miércoles.

De modo que no sería hasta el jueves cuando diese comienzo la fase documental en la que se procederá a la audición de esos audios y de las siete declaraciones que prestó ante el juez instructor como imputado el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, el comisario Enrique García Castaño, que fue eximido de este juicio por motivos de salud.

Su declaración fue clave para la imputación y procesamiento del exsecretario de Seguridad Francisco Martínez, si bien siempre ha mantenido que el objeto de la operación Kitchen era la búsqueda de cuentas de Bárcenas en el extranjero y localizar a sus testaferros, y no la sustracción de documentos comprometedores para el partido o sus dirigentes como sostienen la Fiscalía y las demás acusaciones.

Según confesó, el exchófer de Bárcenas, Sergío Ríos, al que captó como confidente, le entregó por unas horas unos dispositivos del extesorero que un agente experto en informática al que pidió asistencia los volcó en un ordenador en una cafetería y al día siguiente le entregó la copia del contenido en un pendrive, que luego él, según aseguró, entregó al ex número dos de Interior, extremo que éste niega.

La escucha de los audios y de estas declaraciones podría extenderse unas tres jornadas por lo que hasta entonces no comenzará el interrogatorio a los diez acusados en este juicio, que se calcula que sería a partir del 19 de mayo.

Villarejo ha advertido por su parte al tribunal de que este próximo lunes se va a someter a una cirugía en la espalda, por lo que solicitará poder declarar por videoconferencia desde su domicilio.