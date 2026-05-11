Pedro Sánchez azuza a los socialistas: «Hay partido hasta el final»

Publicado por Héctor Barbotta Sevilla Creado: Actualizado:

Ante un auditorio hasta la bandera en la Línea de la Concepción, y bien dotado de música, primero el 'Verde que te quiere verde' y para finalizar, 'Tengo el poder', de Manuel Carrasco, el cabeza de cartel por Cádiz al Parlamento andaluz por el PSOE, Juan Cornejo, hacía de telonero de la candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, y del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, solicitando guardar un minuto de silencio por los dos guardias civiles que han muerto en Huelva.

María Jesús Montero, que fue interrumpida varias veces por un «compañero", que le hablaba de las listas de espera y de lucha obrera, recordó los 147 años del PSOE «al servicio de España", y reivindicó «el papel del PSOE Andalucía como arquitecto de la modernización de los servicios públicos». Reiteró que «estas elecciones son un referéndum por la sanidad pública, la educación, la vivienda y la dependencia, que nos permite ser iguales».

El presidente del Gobierno lo primero que hizo fue mostrar su «pesar, cariño y solidaridad con los guardias civiles fallecidos» y su «profundo reconocimiento a las Fuerzas de Seguridad del Estado». Sánchez centró su discurso en que la política sirve para solucionar la vida de la gente de a pie, y puso el ejemplo de la emergencia del crucero con hantavirus. «El Gobierno hace lo que debe con rigor científico y lealtad institucional».

Para insuflar ánimos a los suyos, y luchar contra la abstención no dudó en decir en uno de los momentos más álgidos de su intervención que «hay partido hasta el minuto 90; hay que sudar la camiseta». Sánchez aseguró que el Ejecutivo iba a tirar la Verja (de Gibraltar), «el último muro de la UE", criticó la visita de Ayuso a México, sacó pecho de que su Gobierno defienda la la paz y el no la guerra, y de haber posibilitado la subida de un 60% el SMI y un 30% las pensiones.

Para finalizar, pidió el voto de toda la gente progresista: "Luego nos entenderemos con todas las izquierdas, pero primero vota a ese gobierno de izquierdas para liderar, que tiene un nombre María Jesús Montero, y unas siglas, PSOE".