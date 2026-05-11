Mónica García, tras completarse el desembarco del MV Hondius: "Misión cumplida"

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa, en el Complejo de la Moncloa, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España).Diego Radamés - Europa Press

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La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha congratulado del desenlace del operativo de desembarque de los pasajeros y tripulantes del MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y, mientras zarpaba del puerto de Granadilla, ha proclamado: "Misión cumplida".

García ha garantizado que se han adoptado "todas las medidas de seguridad" y se ha congratulado de que el Gobierno haya "cumplido el objetivo con eficacia, compromiso, transparencia y humanidad", lo cual ha calificado como un "éxito" y "un orgullo de país".

Ha explicado que fue la Capitanía Marítima quien recomendó que el crucero atracara en el puerto de Granadilla para completar la operación, prevista inicialmente mientras estaba fondeado, por las condiciones meteorológicas adversas.

Ha indicado que se contemplaban "todos los escenarios", principalmente el fondeo, pero "sin descartar nunca" el atraque, que se ha prolongado casi una hora.

Al final, ha señalado, han tomado "la mejor decisión en el mejor momento" porque no podían incurrir en el riesgo de que hubiera un accidente por el fuerte viento reinante en el desembarco a través de lanchas.