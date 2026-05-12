Sumar elogia a Yamal por ondear bandera palestina y saluda que personas relevantes se posicionen políticamente

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Distintos representantes de Sumar han elogiado este martes al futbolista Lamine Yamal por ondear la bandera de Palestina que le dieron durante el recorrido que hizo el autobús del Barça por Barcelona para celebrar su título de Liga y han puesto en valor que personalidades relevantes como él hagan públicas sus posiciones políticas, en este caso solidarizándose con el pueblo palestino.

La diputada de Más Madrid Tesh Sidi se ha congratulado de que referentes con tanta influencia como este futbolista asuman su "responsabilidad" y se coloquen en el "lado correcto de la Historia", mostrando su "solidaridad" con "un pueblo que sigue resistiendo un genocidio atroz" que las instituciones "no están pudiendo frenar".

Para Sidi, es un "absoluto error" que se intente "desligar" a estos referentes de sus "posiciones ideológicas o morales". En la misma línea, su compañero de grupo Alberto Ibáñez, de Compromís, considera que "el problema" surge cuando la gente que tiene "un altavoz" no se "posiciona políticamente". "En tiempos de auge del totalitarismo problema es la gente equidistante", ha apostillado.

También la coportavoz de En Comú Aina Vidal ha confesado el "gran orgullo" que sintió como culé por el gesto de Yamal. "Ya era hora de que aparecieran referentes, en este caso en el ámbito del fútbol, que llevaran por bandera la solidaridad y el amor por un pueblo que está siendo asesinado".

"Este tipo de referentes los que algunas esperamos y no los que van a lamer las botas de gente como el presidente Trump mientras evaden impuestos", ha deslizado la diputada catalana.