El PP lleva al Congreso su ley antiokupas que agiliza desahucios, impide empadronarse y permite cortar la luz y el agua

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El PP va a llevar al Pleno del Congreso de la próxima semana su ley contra la ocupación ilegal de viviendas, que agiliza los desahucios, prohíbe empadronarse a los 'okupas' y permite al propietario cortar los suministros de agua, luz y gas.

La proposición de ley orgánica, que se debatirá y votará el próximo martes, incluye una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para obligar a desalojar en 24 horas la vivienda en 24 horas la vivienda ocupada sin título legal alguno y que, si no se hace voluntariamente, transcurridas las siguientes 24 horas se puede efectuar el desalojo de forma forzosa.

Además, incrementa las penas previstas en el artículo 245 del Código Penal por este asunto. Igualmente, contempla una modificación del artículo 269 del Código Penal, añadiendo la usurpación por la provocación, la conspiración y la proposición para cometer estos delitos.

DEJAR AL OKUPA SIN PROTECCIÓN POR MORADA

Igualmente, el PP busca deslindar los conceptos de morada o domicilio de las situaciones de ilegalidad por ocupación, de manera que el ocupante ilegal de un inmueble no goce de protección por morada frente a la actuación de la autoridad pública o sus agentes. Así, y tal y como ya avaló la Audiencia Provincial de Barcelona en una sentencia de 2025, se pretende que el corte de suministros al ocupante ilegal deje de considerarse un delito de coacciones.

Otro de los cambios legales pretende que la usurpación ilegal de un inmueble no pueda dar lugar a la inscripción de los ocupantes en el padrón municipal, para lo cual se incorpora en la Ley de Bases de Régimen Local que la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal se considere nula y quede sin efecto.