Sindicatos de policías denuncian que Interior ha apartado a escoltas de Begoña Gómez tras el suceso con Vito Quiles

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sindicato de policías Jupol denuncia un nuevo escándalo en el Ministerio de Interior. Según fuentes del sindicato, los escoltas de Begoña Gómez implicados en el encontronazo con Vito Quiles han sido apartados.

Jupol alerta de "esta lamentable situación que están viviendo nuestros compañeros de la Comisaría de Presidencia del Gobierno". "Los escoltas de Begoña Gómez cumplían órdenes directas de la propia protegida, que decidió prescindir de ellos en ese momento. Pretender ahora señalar o castigar a policías por cumplir instrucciones es gravísimo y demuestra una utilización política intolerable de la policía", recalcan en una publicación en sus redes sociales.

El sindicato ha querido trasladar "todo el apoyo a los compañeros afectados" y se ponen a su "entera disposición".