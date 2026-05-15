Óscar López critica que Ayuso no se canse de "hacer el ridículo" y que tenga montado "el circo de Sol"

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El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha cargado este viernes contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante la celebración de San Isidro, asegurando que la dirigente popular tiene montado "el circo de Sol" y que "no se cansa de hacer el ridículo" tras la polémica por su viaje institucional a México.

"Hoy es la fiesta de Madrid y es un día para disfrutar con todos los madrileños y madrileñas aquí en la Pradera y para celebrar todo lo que nos une. Seguramente escucharemos algún chotis y no rancheras, aunque le hubiera gustado a la señora Ayuso este año, pero será más de chotis", ha bromeado.

El dirigente socialista ha insistido en que San Isidro "es la fiesta de todos" y ha aprovechado para lanzar un mensaje político de cara al futuro electoral. "Este mayo del 26 ha sido el mayo del ridículo de la señora Ayuso; mayo del 27 será el del cambio en Madrid", ha señalado.

Preguntado por las declaraciones de la presidenta madrileña, que denunció un supuesto "guateque de ultraizquierda" y un "boicot orquestado desde el Gobierno de España" durante su viaje, López ha respondido "que el guateque de la ultraizquierda, lo que ve es que Ayuso tiene montado el circo de Sol, no el Circo del Sol, sino el circo de Sol". "Tiene montado un circo y no se cansa de hacer el ridículo", ha zanjado.