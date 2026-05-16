La investigación sobre las mascarillas de Armengol y Torres abre otro frente al PSOE

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno no está dispuesto a cerrar la vía de investigación sobre los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por los gobiernos de Baleares y Canarias a las empresas vinculadas a Víctor de Aldama. El instructor del tronco central del ‘caso Ábalos-Cerdán-Koldo’ acaba de rechazar el intento de Koldo García de lograr el archivo de este apéndice de la causa. Pero no solo eso. Según todas las fuentes consultadas, Moreno se ha conjurado para aclarar hasta dónde llegó la implicación de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres en las adjudicaciones investigadas para decidir cuanto antes si envía esta parte de la investigación al Supremo, dado el aforamiento de los dos expresidentes insulares, hoy presidenta del Congreso y ministro de Política Territorial, respectivamente. Moreno ya ha rechazado de plano los argumentos de la defensa de Koldo: que los contratos bajo sospecha han sido ya juzgados en el Tribunal Supremo dentro del denominado ‘caso mascarillas’, cuya vista oral acabó la pasada semana. Y, descartada una «doble persecución penal», está determinado a acelerar unas pesquisas que amenazan con abrir un nuevo y delicado frente judicial para el PSOE, ya golpeado también por la causa principal sobre la supuesta trama de adjudicaciones irregulares de obras públicas que, según la Guardia Civil, habría liderado el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, y por la pieza separada sobre las supuestas irregularidades en la caja de Ferraz. Koldo se negó a declarar el pasado jueves, pero el 21 de mayo está citado De Aldama. Su testimonio será determinante para acabar de sopesar el papel de Armengol y Torres, que se encuentran, de todos modos, en una situación cuanto menos delicada, tras los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de octubre de 2024 —sobre el expresidente canario— y del pasado abril —sobre la expresidenta balear-, basados en los comprometedores mensajes de WhatsApp incautados al exasesor de Ábalos. Esos informes describen a Koldo como la «correa de transmisión» de la trama y dibujan una relación directa, frecuente y de extrema confianza con los entonces presidentes autonómicos. En el caso de Baleares, la UCO llegó a contabilizar 61 mensajes entre Armengol y Koldo entre abril y noviembre de 2020. Conversaciones en las que se hablaba abiertamente de compras de mascarillas, contactos ministeriales y contratos de PCR. El contrato balear investigado ascendió a 3,7 millones de euros para adquirir 1,48 millones de mascarillas FFP2 a Soluciones de Gestión. Canarias, por su parte, adjudicó más de 12,2 millones de euros en contratos para la compra de 4,75 millones de mascarillas. Los mensajes incorporados a la causa han terminado convirtiéndose en uno de los principales quebraderos de cabeza para el PSOE. El 26 de abril de 2020 Armengol preguntó directamente a Koldo: «¿Tú sabes si alguien vende mascarillas infantiles?». El exasesor respondió: «Te lo arreglo». Meses después, el 17 de agosto, tras facilitarle el teléfono de la consejera de Salud, Koldo contestó: «Vale, cariño, te mantengo informada de todo».

Comprometedores

La UCO sostiene que aquellas conversaciones desmontan parcialmente la versión ofrecida después por la hoy presidenta del Congreso. Armengol aseguró por escrito en el Supremo que nunca habló «sobre expedientes de compra con empresa alguna», aunque admitió que Koldo pudo contactar con ella «ofreciendo la posibilidad de participar en una operación de compra de material sanitario». Los informes sobre Torres también resultan especialmente comprometidos. Según la Guardia Civil, el entonces presidente canario se volcó para desbloquear pagos a las empresas cuando surgieron reparos técnicos dentro del Servicio Canario de Salud. «Esta mierda la resuelvo sí o sí», llegó a escribir el dirigente socialista a Koldo el 21 de julio de 2020. En otro intercambio especialmente llamativo, Koldo utilizó incluso el nombre del presidente del Gobierno para tratar de tranquilizar a Torres sobre la implantación de test PCR en aeropuertos canarios. Según la UCO, el asesor aseguró que «el presi dijo que era necesario» y añadió que el asunto lo cerrarían «Salvador y el presi», en aparente referencia a Salvador Illa y Pedro Sánchez. Moreno intenta ahora delimitar si existen indicios suficientes contra Armengol y Torres que obliguen a elevar una exposición razonada al Supremo, dado que ambos están aforados. Ese es precisamente el punto clave de esta tercera derivada del sumario. Tanto Armengol como Torres ya comparecieron por escrito en el juicio celebrado en abril en el Supremo, tras rechazar acudir personalmente.