Moreno llama a concentrar el voto por la estabilidad en Andalucía

El presidente de Andalucía y candidato del PP en las elecciones autonómicas, Juanma Moreno, ha llamado a los andaluces a concentrar el voto y sumar sus fuerzas en torno a la mayoría de «estabilidad» que representa su partido, y ha advertido de que no es suficiente con ganar las elecciones: «Necesitamos matrícula de honor». Durante un acto de cierre de campaña, Moreno ha dicho que aunque las encuestas los den como preferidos, es necesario alcanzar una «mayoría suficiente de seguridad» para poder tener un gobierno en julio y no estar «al albur del capricho de una sola persona que ni es andaluza ni vive en Andalucía». «Hemos llegado al sobresaliente, pero necesitamos matrícula de honor», ha resumido antes de enumerar lo que podría ocurrir sin esa mayoría suficiente que, dice, necesita Andalucía para que pueda seguir trazando su camino esta comunidad, antes «indolente y poco orgullosa», a la que ahora «miran en serio» y que se ha situado en el «podio» de indicadores económicos junto a Madrid o Cataluña. «Hoy Andalucía no mira a otras comunidades, son otras las que nos miran preguntándonos cómo habéis conseguido gobernar sin bronca», ha afirmado Moreno, que dice haberlo logrado a través de «la vía andaluza, que no es la de la discordia, sino la de la concordia». Moreno ha llamado a los indecisos a que depositen su confianza en un proyecto político «que no es artificial ni un experimento»: «Sabéis que vamos a reaccionar bien, que vamos a estar ahí, y que si llega una pandemia o accidente grave o un tren de tormentas vamos a ser los primeros en llegar y los últimos en irnos, y que vamos a estar con las víctimas y a dar soluciones». Y eso, ha dicho, es por «la fortaleza de una mayoría suficiente».