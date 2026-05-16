Sin detenidos por el asesinato del cantaor Matías de Paula en Villanueva de la Serena

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha informado este sábado de que por el momento no se ha detenido a ninguna persona por su implicación en el asesinato del cantaor flamenco Matías de Paula, que murió de un disparo el viernes por la tarde en su ciudad natal de Villanueva de la Serena (Badajoz).

En declaraciones a los medios con motivo de sus asistencia la recreación de 'La Batalla de La Albuera', que revive la histórica contienda de 1811, en la que se enfrentaron las tropas españolas, británicas y portuguesas contra el ejército francés, ha dicho que el suceso está bajo secreto de sumario, pero sí ha confirmado que se trató de un asesinato.

Este sábado se le practicará la autopsia y esta misma tarde está previsto el entierro en Villanueva de la Serena, ha explicado el delgado.

Quintana ha afirmado que la Policía Nacional sigue investigando el caso y que por ahora no hay información disponible sobre el número de personas que pudieron estar implicadas en el crimen o el móvil del mismo .

En cuanto a la posibilidad que este hecho provoque represalias, ha asegurado que Villanueva de la Serena "está en una situación de absoluta calma, no hay inseguridad" y ha precisado que en ningún momento se trató de un tiroteo.

Matías de Paula, que tenía 52 años, contaba con una reconocida trayectoria en el mundo del flamenco, estuvo más de veinte años actuando en tablaos de Madrid, como 'Corral de la Pacheca' o 'Café Chinitas', y actuó con artistas como Pitingo, Enrique Morente o José Mercé.

Vivía hace tiempo en su ciudad natal, donde impulsó la creación de la peña flamenca de Villanueva de la Serena 'Diego El Chucarro', en homenaje a su padre, en la que también daba clases.

Matías Corraliza Fernández, que es su verdadero nombre, es hermano del guitarrista Diego de Paula y de la bailaora Sandra Fernández.