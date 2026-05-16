Sánchez aúpa a Montero como próxima presidenta andaluza al cerrar campaña: "Será un honor recibirte en Moncloa"

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El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado este viernes en el mitin de cierre de campaña del PSOE-A de cara a las elecciones andaluzas de este domingo, 17 de mayo, tras las que ha vaticinado que la candidata socialista, María Jesús Montero, será la próxima presidenta de la Junta de Andalucía, y a quien como tal "será un honor" recibir en el Palacio de La Moncloa.

Así se lo ha trasladado el presidente del Gobierno a la secretaria general del PSOE-A en el transcurso de su intervención en el acto central de cierre de campaña de los socialistas andaluces que se ha celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, Fibes, con la asistencia de unas 3.500 personas, según cálculos de la organización.

Entre los asistentes destacados figuraban los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y Carmen Romero, exdiputada y exmujer del que fuera presidente del Gobierno Felipe González.

También, la secretaria de Organización del PSOE federal, Rebeca Torró, y su homólogo en la federación andaluza, Francisco Rodríguez, y la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, así como el secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación provincial, Javier Fernández, que ha sido el encargado de abrir el acto.

Pedro Sánchez ha comenzado su intervención reivindicando a Montero como "la mejor candidata para ser la próxima presidenta" de la Junta, y ha señalado que tiene "no solamente debilidad, sino una auténtica y genuina admiración" por quien ha sido su vicepresidenta primera y ministra de Hacienda en el Gobierno, a quien ha valorado como "ejemplo de la militancia socialista, del compromiso andalucista, del servicio público".

"Es una mujer tenaz, comprometida, trabajadora, alegre, con convicciones, y es una mujer íntegra", ha dicho Pedro Sánchez de María Jesús Montero, a quien ha trasladado que "va a ser un auténtico honor caminar" con ella "a partir del próximo lunes, como presidenta de la Junta de Andalucía" ella, y él "al frente del Gobierno de España".

"CASI 3.000 DÍAS" COMO PRESIDENTE DEL GOBIERNO

El líder socialista ha aprovechado la ocasión para destacar que ha cumplido "casi 3.000 días al frente del Gobierno de España" y el "cambio para bien" que, en su opinión, ha protagonizado este país, que crece actualmente "hasta seis veces más que la media de la zona euro, en un momento tan difícil como el que está atravesando el mundo como consecuencia de guerras ilegales", según ha puesto de relieve.

En esa línea, Sánchez ha dedicado parte de su intervención a reivindicar datos que avalarían su gestión y que ha contrapuesto a la anterior etapa de gobierno de Mariano Rajoy, si bien ha apostillado que "queda muchísimo por hacer, singularmente en la vivienda, que es el factor fundamental de desigualdad que hay en nuestro país", según ha añadido antes de destacar, no obstante, que su Gobierno ha aprobado una ley y ha puesto en marcha "un plan estatal con más de 7.000 millones de euros".

En ese punto, Sánchez ha reiterado que se ve "a mitad de tarea" tras ocho años de gobierno que "han sentado muy bien a España", y que espera estar "otros ocho años cambiando y resolviendo muchos otros problemas" del país, "porque los resultados nos avalan y el futuro nos espera", ha proclamado.

En esa línea, el líder socialista, que ha defendido la labor de su gobierno ante crisis como la de la pandemia de Covid-19, e iniciativas como la reciente regularización extraordinaria de personas migrantes, ha augurado que desde el PSOE van a "seguir transformando España y Andalucía con el Gobierno de España y también con María Jesús Montero como presidenta de la Junta de Andalucía", para lo cual ha apelado a la movilización y a la concentración del voto progresista en torno al PSOE-A.

Sánchez ha animado a los asistentes al mitin a imaginar lo que se puede lograr "cuando María Jesús Montero sea presidenta de la Junta de Andalucía y tengamos no solamente al Gobierno de coalición progresista" en la administración central, teniendo en cuenta lo que se ha conseguido ya "con guerras, volcanes, pandemias, crisis energéticas".

Además, ha pedido a los andaluces que no les den "gato por liebre", y que tengan en cuenta que aunque el candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, cierra campaña en Málaga sin la compañía del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, los dos son iguales, porque "la derecha tiene muchas caras, pero tiene una única cruz, que son los recortes, la privatización y la desigualdad", ha sentenciado.

Sánchez ha advertido así de que "Andalucía tiene un freno" que "se llama PP y Vox", y "una única solución, que es María Jesús Montero y el Partido Socialista", para quien ha pedido el voto que permita "sacar" al PP-A de la Junta y "evitar que Vox entre en San Telmo", según ha concluido.

MONTERO INCIDE EN EQUIPARAR EL 17M A UN "REFERÉNDUM"

Por su parte, la candidata socialista ha realizado en su intervención una última llamada a la movilización del voto de los andaluces para que conciban estas elecciones como "un referéndum" en el que están en juego, según ha incidido, servicios públicos como la sanidad.

María Jesús Montero ha reivindicado la labor de los socialistas en los gobiernos que conformaron durante años en la Junta de Andalucía, y sosteniendo que quienes creen "en una Andalucía inclusiva" son "más" que quienes apoyan las políticas de la derecha "sola o en dúo". "Somos la mayoría, y porque somos la mayoría, si votamos ganamos" el 17 de mayo, ha proclamado la candidata.

La líder del PSOE-A ha comenzado su intervención con palabras de agradecimiento a su partido y trasladando su "orgullo" hacia el PSOE "por el campañón" realizado para "trasladarle a la gente la importancia de las elecciones del próximo domingo".

Además, ha agradecido a Sánchez que la haya "acompañado, apoyado y animado como nadie esta campaña", así como al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que "también se ha volcado en estos días", según ha valorado.

Montero ha reivindicado la importancia del voto para "cambiar la historia", y frente a quienes "quieren convertir en foto, en vídeo o en canciones" la política "para que no hablemos de lo importante, de lo que nos pasa cada día, para que no pongamos al descubierto la mala gestión, la política privatizadora que está haciendo la derecha", ha pedido a los ciudadanos que "no se dejen confundir ni distraer", y que tengan en cuenta que "lo importante el próximo domingo es qué modelo de sociedad queremos para el futuro, para el nuestro y para los que vendrán detrás".

Se trata de decidir si se quiere "una sociedad inclusiva, que sea acogedora, solidaria", y que persiga la "igualdad" entre las personas, ha abundado Montero, que ha reivindicado al PSOE como "el arquitecto de los derechos" en España y en Andalucía en particular, de "todo aquello que permite la dignidad de la persona".

Frente a ello, ha aludido al videoclip de campaña de Moreno y ha bromeado indicando que podía "montar un dúo" con el expresidente valenciano Carlos Mazón, con Ayuso "de artista invitada, porque a Feijóo lo esconden y no lo dejan aparecer en actos de campaña porque no quieren que se les identifique con la sigla" del PP, ha apostillado.

Montero ha pedido el voto para "combatir la ola de derechas compuesta por uno, dos o tres", que "viene a arrebatarnos lo que permite igualdad en la salud, la educación, la dependencia o el acceso a una vivienda", algo que, según ha advertido, "no lo va a permitir" el PSOE.

Por último, el secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha augurado que "el domingo le vamos a montar un lío a Moreno Bonilla", y se ha mostrado convencido de la victoria socialista en las elecciones de este domingo.