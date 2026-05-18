Consumo quiere modificar la Ley de Juego para regular la presencia de famosos o influencers en la publicidad de apuestas

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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Ordenación del Juego, quiere modificar la Ley de Regulación del Juego para regular la presencia de famosos o influencers en la publicidad de actividades de juego, entre otras cuestiones.

Así lo ha dado a conocer este lunes el departamento que dirige Pablo Bustinduy, que ha abierto a consulta pública la reforma de dicha ley, con la que busca "reforzar los controles, mejorar la prevención y actuar con más herramientas frente al juego ilegal".

En este sentido, el Ministerio ha explicado que la ley "podrá adaptarse mejor al entorno digital, especialmente al crecimiento del juego online". Así, ha indicado que la actual normativa está en vigor desde hace 15 años y que el objetivo de la reforma es su actualización y "ampliar la protección a las personas usuarias".

En concreto, Consumo quiere abordar la regulación de las promociones de captación de clientes o la publicidad orgánica en los buscadores, para que "solo puedan aparecer páginas de publicidad de operadores de juego si las búsquedas tienen relación directa con las apuestas".

La consulta estará abierta hasta el 22 de junio y las aportaciones pueden enviarse al correo habilitado por la Dirección General de Ordenación del juego: dgoj.sgregulacion@ordenacionjuego.gob.es.