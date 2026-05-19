Page, "de piedra" tras la imputación de Zapatero, espera que "todo pueda quedar explicado"

Publicado por EFE Toledo Creado: Actualizado:

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que se ha quedado "de piedra" al conocer la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra, y ha confiado en que "todo pueda quedar explicado".

En una entrevista en Onda Cero, el presidente castellanomanchego ha afirmado que no dispone de información sobre la imputación de Rodríguez Zapatero por tres delitos, por los que ha sido citado a declarar como imputado el 2 de junio en la Audiencia Nacional, aunque ha señalado que sabe que "se comentan muchas cosas".

"Personalmente, me deja de piedra. Espero que pueda quedar aclarado por el bien suyo, de su familia y el buen nombre del PSOE", ha dicho García-Page, que ha admitido que la imputación de Zapatero es "una noticia telúrica".

Asimismo, ha señalado que la opinión que tiene de Rodríguez Zapatero es a raíz de su función pública y de su etapa política y ha añadido que si bien siempre le ha considerado "capaz de mover cielo y tierra para ganar votos" ha subrayado que no le ha visto "con neurosis" ni "obsesionado con el dinero".

Con todo, ha apuntado que ya lleva mucho tiempo sin tratar al expresidente del Gobierno y ha confiado en que "todo pueda quedar explicado, claro, aclarado", de forma que " le vaya bien y se pueda defender".