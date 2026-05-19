La Policía registra el despacho de Zapatero y la empresa de las hijas, en fotos

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registran este martes el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y las sedes de tres empresas, entre ellas, la de sus hijas, en el marco de la causa sobre la aerolínea Plus Ultra por el que la Audiencia Nacional le imputa. Fuentes próximas a la investigación han señalado que por orden del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, la policía está practicando estos cuatro registros, todos ellos en Madrid.

EFE La Udef registra el despacho de Zapatero y la sede de la empresa de las hijas por el caso Plus Ultra

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