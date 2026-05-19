Vivienda celebra el jueves una sectorial para distribuir los fondos del nuevo plan estatal

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El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha convocado este jueves, 21 de mayo, a las comunidades autónomas a la Conferencia Sectorial en la que está previsto que se aprueben la distribución de fondos del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Según indican desde el departamento que lidera Isabel Rodríguez, el objetivo es mantener los criterios de reparto utilizados en el anterior Plan Estatal.

El Ministerio de Vivienda confía en un acuerdo con todas las comunidades autónomas para desplegar "cuanto antes" un plan "esencial" para resolver el principal problema de la ciudadanía.

El pasado 21 de abril el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que regula este nuevo Plan Estatal, que moviliza 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, con el objetivo de elevar y proteger para siempre el parque público y protegido a precios asequibles.

Este plan recoge que el 60 % de la inversión proceda del Gobierno de España y el 40 % lo aporten las autonomías, que verán multiplicados por tres sus fondos para el desarrollo de políticas públicas que garanticen la asequibilidad y protección permanente de la vivienda.

Del total de fondos, un 40 % irán destinados a la construcción, un 30 % a la rehabilitación y otro 30 % a las ayudas.

Entre las novedades se encuentra el blindaje de la vivienda pública y protegida para que nunca se pueda especular con ella.

También una cláusula antifraude en las adjudicaciones para evitar casos como lo ocurrido en Alicante y que deberán hacerse con criterios objetivos medibles, transparentes y trazables, aunque el Ministerio ejercerá un doble control para dar transparencia al mercado.

El Ministerio destaca el diálogo con las comunidades autónomas, con los agentes sociales y con los expertos para la elaboración de este plan, para el que se han mantenido más de 28 encuentros, se han recibido 400 aportaciones del sector y es la primera vez que ha sido estudiado por el Consejo de Estado.