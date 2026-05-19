Zapatero defiende que sus actividades son legales y niega gestiones para el rescate de 'Plus Ultra'

Captura del video enviado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en el que ha asegurado este martes tras su imputación en la causa de Plus Ultra que "jamás" ha hecho gestiones ante ninguna "administración pública ni sector público en relación con el rescate" de la aerolínea. EFE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado este lunes que todas sus actividades públicas y privadas son legales y ha vuelto a negar haber realizado gestión alguna a favor del rescate millonario a la aerolínea 'Plus Ultra': "Jamás", ha reafirmado.

Zapatero ha enviado un vídeo de un minuto y medio de duración, al que ha tenido acceso Europa Press, después de que este mismo lunes la Audiencia Nacional le citase a declarar como investigado por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias en el caso que investiga el rescate de la compañía aérea.

"Quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF, con absoluta transparencia y legalidad", ha indicado.

Además ha reafirmado "con toda contundencia" que "jamás" realizó ninguna gestión "ante ninguna administración ni el sector público" con relación al rescate de Plus Ultra y también niega tener una sociedad mercantil "ni directa ni a través de terceros, ni en España ni fuera de España", asegurando que nunca ha participado "en ninguna operación de este tipo.

Zapatero ha expresado su disposición a colaborar con la Justicia aunque ha avanzado que ejercerá su "derecho a la defensa" con "toda la firmeza y toda la convicción" y dice que en los próximos días atenderá a los medios de comunicación.

El expresidente ha hecho estas declaraciones después de que el juez José Luis Calama que investiga en la Audiencia Nacional el 'caso Plus Ultra' le haya situado como presunto líder de una "estrutura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos", según indica en un auto en el que le cita a declarar el próximo 2 de junio.

Según el juez, Zapatero "habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración a disposición de terceros interesados en obtener decisiones favorables".