Óscar Puente llama "imbécil" a Feijóo y Patxi López se desmarca del insulto

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha llamado "imbécil" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un mensaje difundido por las redes sociales, unas palabras de las que se ha desmarcado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López.

"No es mi estilo", ha dicho el diputado socialista, Patxi López, en una rueda de prensa en el Congreso al ser preguntado por las palabras de Puente.

Puente había afirmado que Feijóo es "tan imbécil" que deja "pruebas", y acompañaba su texto de un vídeo de Feijóo de hace una semana, en un mitin, donde apuntaba que había sospechas sobre el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y anunciaba que esta semana habría más.

"Por recordar, la causa Plus Ultra está bajo secreto de sumario", ha recordado el titular de Transportes a través de la red X, en referencia al asunto por el que Zapatero ha sido imputado por un juez de la Audiencia Nacional.

También se ha referido a la cuestión la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en otra rueda de prensa, para criticar el mensaje de Puente.

"El Gobierno que hizo una aplicación que se llamaba Hodio con H tiene un ministro del Gobierno llamando imbécil al jefe de la oposición", ha reprochado.

Según Muñoz, en estos momentos "no hay ningún partido más radical" que el PSOE, que es "una organización criminal en lo económico y en lo moral".