El juez desnuda la supuesta cara oculta de Zapatero

Publicado por Melchor Sáiz-Pardo Madrid Creado: Actualizado:

El retrato judicial de José Luis Rodríguez Zapatero que dibuja el juez José Luis Calama no se parece al del expresidente ajeno al barro, al dirigente retirado de la primera línea y convertido en mediador internacional. En su demoledor auto de levantamiento del secreto, el magistrado de la Audiencia Nacional coloca al exjefe del Gobierno en el centro de una presunta red que, según la resolución, habría operado para ejercer influencias, obtener decisiones administrativas favorables y canalizar dinero hacia su entorno. La frase más dura aparece casi al final del relato indiciario: Zapatero habría ejercido un «liderazgo efectivo» sobre una «estructura diseñada para ejercer influencias ilícitas», encubrir «contraprestaciones económicas mediante contratos ficticios» y actuar él mismo como «principal beneficiario final y supervisor último de la operativa».

El mito del expresidente impoluto queda, bajo la lupa investigadora del juez, reducido a un esquema mucho más áspero. Calama sostiene que las diligencias permiten afirmar la supuesta existencia de una «estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero», orientada al «ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras» y a la obtención de «resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros». No es una mención lateral. El auto lo sitúa presuntamente «en el vértice de la estructura», como quien «ejerce el liderazgo estratégico» y mantiene «los contactos institucionales y empresariales de alto nivel». Es, en suma, el «núcleo decisor» de la trama corrupta.

Otro de los trazos que endurece el perfil judicial de Zapatero es la presunta dimensión internacional de la supuesta operativa. Calama no le describe solo como un expresidente utilizado como reclamo reputacional o como mediador político, sino como alguien con «intervención directa» en «operaciones internacionales de alto valor económico», entre ellas las relativas al «petcoke [coque de petróleo], oro, compraventa de acciones y divisas». Esa enumeración, incluida por el juez entre los rasgos comunes de la presunta red, aleja la imagen del antiguo dirigente institucional y la aproxima a la de un supuesto operador con acceso a circuitos de negocio globales, autoridades extranjeras y transacciones de enorme volumen.

El dibujo que hace Calama es el de un jefe que no se mancha las manos en la ventanilla, pero que manda sobre quienes sí lo hacen. El auto atribuye a Zapatero supuestas «funciones de dirección y control» y coloca por debajo a Julio Martíne, su amigo ‘runner’, como «lugarteniente principal y figura visible», encargado del «contacto directo con los clientes», de ejecutar sus instrucciones y de encabezar el entramado societario usado para canalizar fondos.

La frase intervenida que recoge el juez resume esa distancia jerárquica con una crudeza casi mafiosa: «No hablo con el directo, hablo con un lacayo», en referencia a Julio Martínez Martínez y a su relación con el expresidente. Zapatero, según esa mirada judicial, quedaría presuntamente preservado de las gestiones más comprometidas, parapetado tras intermediarios, secretarias, sociedades y operadores de confianza, mientras el auto lo sitúa en la cúspide: no como simple reclamo institucional, sino como quien dirige, controla y se beneficia de la operativa. Esas pinceladas judiciales que emborronan el lienzo de ZP también alcanzan a un emblema: la oficina del expresidente a escasos metros de la sede nacional del PSOE en Madrid, uno de los centros neurálgicos de los registros del martes. Para Calama, ese local de la calle Ferraz número 35, piso primero izquierda, no sería solo un despacho profesional, sino el supuesto «centro de coordinación de la red». Desde allí, según la resolución, «se imparten instrucciones», «se elaboran documentos», «se gestionan comunicaciones sensibles» y «se articula la operativa financiera y societaria».

El instructor identifica ese despacho como «oficina de José Luis Rodríguez Zapatero» y «lugar de trabajo de María Gertrudis Alcázar Jiménez». Y es que la secretaria del expresidente no aparece en el auto como supuestamente una figura periférica. La UDEF la sitúa en el tercer nivel de la presunta estructura, junto a otros investigados, como parte de los «gestores de la operativa diaria». El auto atribuye a Alcázar un papel especialmente sensible: ejecutar órdenes y dotar de apariencia de normalidad a toda la actividad del expresidente desde la oficina de Ferraz. En palabras de Calama, «José Luis Rodríguez Zapatero remite gestiones y directrices a través de dos empleadas administrativas, María Gertrudis Alcázar y Judith Laure Wells Sutton», que «dan cobertura formal y documental a su ilícita actividad» desde ese despacho.

El pormenorizado auto dista de presentar a Zapatero como un mero nombre invocado por terceros para ganar apariencia de poder. Al contrario, afirma que la investigación ha permitido identificar presuntamente una «trama de tráfico de influencias dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero», que habría utilizado «sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos» para «ejercer influencias ilícitas», «ocultar el origen y destino de los fondos» y obtener beneficios «en favor de terceros y del entramado».