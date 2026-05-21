Investigan la muerte de una niña de 2 años olvidada en un coche

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. EFE/ Mariscal.

Publicado por EFE Santiago de Compostela Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha abierto una investigación por la muerte en Brión (A Coruña) de una niña de dos años que, según parece, su padre, tras una distracción, olvidó dentro del vehículo y se fue a trabajar.

Según fuentes de la investigación, el hombre dejó este miércoles a primera hora de la mañana al hermano mayor de la pequeña en el colegio, recibió una llamada telefónica y se despistó del recorrido que a diario él seguía para ir hacia la escuela infantil municipal.

Así, se habría dirigido directamente a su trabajo, que se encuentra muy cerca, sin percatarse de que atrás seguía su hija de dos años.

La alarma saltó cuando la madre fue a la escuela infantil a las tres de la tarde a recoger a la niña y le explicaron que allí no había ido.

Las altas temperaturas registradas en Galicia, la deshidratación y las horas transcurridas en el vehículo fueron determinantes, por lo que si bien la niña fue conducida al cercano punto de atención continuada de Bertamiráns en parada cardiorrespiratoria, allí finalmente falleció.

La familia vive encima del negocio en el que trabaja el progenitor.

El Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias se ocupa de asistirles, ha informado el 112.

En 2023 en O Porriño (Pontevedra) falleció también un niño de dos años por un golpe de calor cuando su madre se lo dejó olvidado en el coche, en lugar de llevarlo a la guardería, y se fue a trabajar.