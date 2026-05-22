Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el ‘caso Plus Ultra’, ha ordenado bloquear hasta el límite de 490.780 euros de cuentas bancarias del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado como presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias. Es el importe recibido por Zapatero de Análisis Relevante, empresa de Julio Martínez Martínez —amigo del expresidente y que también está investigado— y una de las mercantiles señaladas por los investigadores. El magistrado instructor también ha acordado el bloqueo de saldos de otras empresas investigadas en la causa. En el auto en el que cita a Zapatero a declarar el 2 de junio como investigado, el juez indicaba que, del análisis financiero realizado, el exdirigente socialista y su entorno eran «los beneficiarios finales de la operativa», ya que detecta «transferencias relevantes a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos, refirmando la utilización personal de los fondos obtenidos».«La sociedad Análisis Relevante percibe fondos de Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva por más de 941.000 euros, remitiendo posteriormente cantidades significativas a Zapatero (490.780) y a la sociedad What The Fav (239.755)», de sus hijas, detallaba. Calama señaló que la investigación ha permitido constatar la existencia de «una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero».