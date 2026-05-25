China contactó con ZP vía Ferraz para comprar crudo venezolano

Publicado por Melchor Sáiz-Pardo Bilbao Creado: Actualizado:

La empresa china que «depende del Partido Comunista Chino» se dirigió por escrito a la sede federal del PSOE para contactar con José Luis Rodríguez Zapatero y abrir operaciones de compra de petróleo venezolano, gas natural licuado, coque de petróleo y minerales. La carta de intenciones, fechada el 30 de octubre de 2023, fue enviada por China International Cultural Technology Resources Group Co. Ltd. a la «Oficina del Presidente Zapatero», «en concreto a la atención de José Luis Rodríguez Zapatero», pero con dirección postal en Ferraz 70, sede nacional socialista, y no en Ferraz 35, el despacho profesional del expresidente registrado el pasado martes por la UDEF. La misiva figura en el informe 1907/26 UDEF-BBCA, fechado el 22 de abril de 2026, de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción. La Policía la incorpora en el bloque dedicado a las operaciones internacionales vinculadas a Venezuela, petróleo y materias primas. El documento aparece después de una conversación del 23 de enero de 2024 entre Domingo Amaro Chacón, empresario venezolano y administrador de Inteligencia Prospectiva, y Julio Martínez Martínez, ‘Julito’, amigo personal de Zapatero y señalado por los investigadores como pieza central del entramado societario.

Amaro Chacón escribió: «Preparen LOI» (‘letter of intent’ o ‘carta de Intenciones’, un documento preliminar que las partes firman al inicio de una negociación comercial). Acto seguido añadió: «Sí, pero debemos tener claro que vamos a ofertar. Esta es una empresa que depende del partido comunista chino». Dos minutos después completó la explicación: «Es un grupo estatal del PCC, para la compra de materias primas. El Líder se reunió con ellos en China. Tal como expresa su LOI, piden que los dirijan a los gobiernos, instituciones confiables para comprar esos productos de inmediato». Para los investigadores, ese «Líder» era Zapatero. A continuación, la UDEF plasma la carta de intenciones enviada por «China International Cultural Technology Resources Group CO LTD» a la «Oficina del Presidente Zapatero». La fecha es el 30 de octubre de 2023. El destinatario concreto, J.L Rodríguez Zapatero. Y la dirección postal, Ferraz 70, Madrid. Esa precisión es relevante: la sede federal del PSOE está en Ferraz 68-70, mientras que el despacho del expresidente registrado por la Policía se ubica en Ferraz 35, a escasa distancia, pero en un inmueble distinto.

De largo recorrido

La carta, redactada en inglés abre con una fórmula inequívoca sobre el objeto de la operación: «Nosotros, China International Cultural Technology Resources Group Co., Ltd. (CICTR), estamos preparados, dispuestos y capacitados para adquirir petróleo crudo (de diversas calidades), gas natural licuado, petróleo, coque de petróleo y minerales procedentes de distintas jurisdicciones para su venta dentro de nuestra red». La compañía no planteaba una operación menor ni puntual, sino contratos de largo recorrido. «Preferimos contratos a largo plazo, de 5 a 20 años», señala la empresa china en la carta. También añade que estaría interesada en «participar en proyectos de renovación de refinerías a nivel mundial». Y pide a Zapatero que le facilite posibles interlocutores: «Por favor, tengan la amabilidad de proporcionarnos información sobre posibles socios: gobiernos, corporaciones comerciales designadas por gobiernos y titulares independientes de derechos sobre materias primas». El contexto que rodea la misiva es todavía más sensible. En los mensajes intervenidos, Amaro Chacón trasladó a Julio Martínez que «Philippe Apikian y los chinos» estaban «listos para comprar barcos», en referencia a buques de petróleo, y «listos para viajar a reunirse con la Dama y Ministro Petróleo». «La Dama», según la propia investigación, era Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela y uno de los principales contactos políticos del expresidente en Caracas. En la misma conversación, Amaro añadió: «La Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos». Los potenciales compradores de petróleo venezolano no se dirigían directamente al régimen de Maduro, sino que debían canalizar la gestión a través de la red de influencia articulada por Zapatero.