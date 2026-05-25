Felipe González defiende que debería haber elecciones "este año"

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El expresidente de Gobierno Felipe González ha opinado que debería haber elecciones "este año" y ha defendido el "liderazgo no mercenario, el que no se ejerce para beneficio propio sino para el de los demás".

"Deberíamos tener respeto por la infantería, que diría (el presidente de Castilla-La Mancha) García-Page", ha señalado este lunes en València, preguntado por si se debería convocar elecciones generales, durante un diálogo en el marco de una reunión de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). Un encuentro en el que se ha referido varias veces a la no aprobación de Presupuestos Generales del Estados (PGE).

"El liderazgo que yo aprecio es el liderazgo no mercenario, el que no se ejerce para beneficio propio sino para el de los demás", y el que se "hace cargo del estado de ánimo de la gente", ha subrayado al respecto.

En esa sentido, ha puesto como ejemplo a la líder opositora venezolana María Corina Machado, porque aunque no coindice con su ideología "ha ejercido en favor de la libertad del pueblo venezonalo el típico liderazgo no mercenario".

Respecto a la situación judicial del también expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González ha admitido que "le impresionó mucho el auto" y ha afirmado: "Nos afecta como país, nos afecta como partido y nos afecta como personas".

El expresidente ha insistido en defender la presunción de inocencia de Zapatero, al tiempo que ha manifestado: "Yo no lo veo con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo" o que "haya llegado en su carrera vital a saber que es una sociedad off shore".

González ha señalado que es "absolutamente indiscutible" su derecho a de defenderse y su presunción de inocencia, al tiempo que ha elogiado la actuación "extraordinariamente garantista" del juez. Asimismo, ha agregado que si él fuera del PP no presentaría una moción de censura "porque dejaríamos de hablar de esto para hablar de la moción de censura".