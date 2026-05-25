La Policía encontró 286.070 euros al amigo de Zapatero escondidos en bolsas, neceseres y muebles de su casa

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La Policía Nacional encontró 286.070 euros en efectivo en el domicilio de Julio Martínez Martínez, el amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y también investigado en el 'caso Plus Ultra', escondidos en bolsas, neceseres y diferentes muebles de su casa.

Así consta en un informe policial incluido en el sumario de la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga a Zapatero como presunto líder de una trama de tráfico de influencias alrededor del rescate en pandemia de la aerolínea Plus Ultra.

Los agentes detallan los lugares en los que hallaron el dinero escondido en la casa de Martínez Martínez. De este modo, señalan que encontraron 4.550 euros en billetes de 50, 10 y 5 dentro "de una bolsa de viaje de tela escocesa", así como 74.900 euros en billetes de 50 repartidos en dos bolsas diferentes en el baño del inmueble.

También encontraron 10.000 euros dentro de una bolsa de golf, 30.000 euros en el interior de una bolsa de papel, 5.270 euros en un neceser o 50.000 euros en el interior de un radiador.

A todo esto hay que añadir el hallazgo de cinco sobres blancos "con distintos caracteres", señalan los investigadores, "al parecer en idioma chino", cuya traducción "parece ser diez mil".

"Todos los sobres incluían en su interior importes exactos por valor de 10.000 euros", indican los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).