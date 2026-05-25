Mamen Mendizábal analiza la situación judicial de Zapatero y cuestiona la falta de previsión del PSOE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La presentadora de televisión Mamen Mendizábal ha compartido públicamente su análisis sobre la reciente imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de la investigación judicial relacionada con la aerolínea Plus Ultra. Durante su intervención en el programa televisivo La Roca, de laSexta, la periodista abordó el complejo escenario legal y político, retratando lo que considera las dos caras de una misma moneda dentro de este proceso.

En su reflexión, Mendizábal señaló que la situación presenta contrastes significativos en el ámbito de las pruebas. Por un lado, la comunicadora afirmó que existen ciertos indicios dentro de la causa que requerirán una explicación detallada por parte de los implicados. Por otro lado, apuntó que existen otros elementos en la investigación que llaman la atención debido a que, según su criterio, no disponen de un sostén documental tan sólido. Más allá del recorrido judicial del caso, la periodista centró sus críticas en la gestión e incompetencia estratégica por parte de la dirección actual del Partido Socialista Obrero Español.

Mendizábal expresó su profunda sorpresa ante el hecho de que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez no contara con los canales de información necesarios para anticiparse a los acontecimientos que se han desencadenado durante la última semana. Para argumentar su postura, Mendizábal recordó que el foco mediático y de investigación ya estaba claramente posicionado sobre diversos frentes geopolíticos e internacionales que vinculaban al expresidente, mencionando explícitamente los casos de China y Venezuela, así como los problemas legales derivados del encarcelamiento de Julio Martínez, un colaborador cercano al entorno de Zapatero. Teniendo en cuenta que estos movimientos eran ampliamente comentados en los círculos periodísticos, la presentadora concluyó que resulta difícil comprender cómo el PSOE no logró adelantarse ni conocer la información antes de que estallara de forma pública.