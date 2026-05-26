Detenido el dramaturgo Ramón Paso por presunta agresión sexual a una menor de edad

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La Policía Municipal de Madrid ha detenido al dramaturgo y director teatral Ramón Fernández Paso como presunto autor de una agresión sexual a una menor de edad en el cruce entre la calle Alcalá y el Paseo del Prado en Madrid, según ha avanzado El Mundo y han confirmado a EFE fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado cuando sobre las 19:30 horas una pareja alertó a una patrulla de la Policía Municipal sobre un adulto que presuntamente habría realizado tocamientos "de carácter sexual" a la menor de edad, que tiene 15 años y es alumna del detenido.

Los agentes dieron el alto al hombre, que caminaba de la mano de la menor a la que, según los testigos, habría acariciado los muslos y las nalgas y dado besos en los hombros y en el cuello.

El detenido confesó a los agentes que es profesor de teatro de la víctima, que ésta es hija de unos amigos de la familia y que había estado sentado con ella en un banco en las inmediaciones del Banco de España.

Según el relato de la menor, el detenido había acudido a su encuentro a petición suya, después de que hubiese tenido un conflicto con un compañero de instituto.

Según las mencionadas fuentes, la menor manifestó que el detenido "la estaba consolando", y que es por este motivo que le realizaba tocamientos.

El detenido, que es nieto del dramaturgo Alfonso Paso y bisnieto del escritor Enrique Jardiel Poncela, pasó ayer a disposición del Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia de Madrid.

En abril de 2024, la Fiscalía Provincial de Madrid presentó una denuncia en el juzgado contra Paso por presuntos delitos sexuales contra varias jóvenes de entre 18 y 25 años que habrían tenido lugar entre 2018 y 2023.

La denuncia del ministerio fiscal se interpuso por presuntos delitos de agresión sexual -algunos de carácter continuado-, acoso, hostigamiento, coacciones o contra la integridad moral.

Después de recabar su testimonio, el ministerio público interrogó a catorce chicas, que ratificaron su denuncia contra el dramaturgo por unos hechos que presuntamente habrían tenido lugar entre 2018 y 2023, a propósito de la actividad teatral de Paso, que las habría conocido al inicio de su carrera teatral, en audiciones a las que se presentaban.