El juez Peinado declara acusada a Begoña Gómez y exige que asista a una audiencia preliminar el 9 de junio
Advierte de que si no acude puede tomar medidas cautelares para evitar "el riesgo de tratar de eludir la acción de la justicia"
El juez Juan Carlos Peinado ha declarado acusada a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y le ha requerido para que asista a una audiencia preliminar el próximo 9 de junio.
Así lo ha decidido el magistrado en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que también llama a comparecer como acusados en esa audiencia a la asistenta de Gómez, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, los otros dos investigados en la causa.
El instructor acuerda que "dichos acusados comparezcan personalmente" y "con apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública al acto de la audiencia preliminar a los efectos de, en su caso, celebrar la correspondiente comparecencia con su presencia, en la que se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo de tratar de eludir la acción de la justicia".
El juez planteó juzgar con jurado popular a Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.