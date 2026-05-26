Mejora la evolución del incendio de Doñana, que mantiene un amplio dispositivo, en fotos

Incendio en el paraje del Rincón del Membrillo de Almonte. EFE

Publicado por EFE Huelva Creado: Actualizado:

El incendio forestal que se inició en la tarde de ayer en la Sierra Morena de Sevilla sigue activo, aunque los efectivos que han trabajado durante la noche han conseguido acotarlo y se trabaja ya sin medios aéreos.

Según han informado fuentes del Plan Infoca, tras retirarse con la llegada de la noche los cuatro apoyos por aire que se activaron poco antes de las 17.00 horas, han trabajado en el terreno 21 bomberos forestales y dos técnicos de operaciones, que esperan estabilizar las llamas durante la jornada de hoy.

El fuego afecta al paraje Cerro de la Sierra, en Castilblanco de los Arroyos, en la zona norte de la provincia de Sevilla, a donde, inicialmente, solo se envió personal de tierra, pero posteriormente fue necesario derivar cuatro medios aéreos (un helicóptero ligero, uno pesado y dos aviones anfibios ligeros), apoyados en tierra por tres grupos de bomberos forestales y un técnico de operaciones.

Los efectivos trabajaron durante la tarde en una zona muy complicada y bajo temperaturas muy altas, además de ser un punto donde hay mucho matorral, lo que ha hecho que se propaguen las llamas con facilidad.