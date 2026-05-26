El PP usará su mayoría en el Senado para volver a pedir elecciones tras la imputación de Zapatero

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El PP usará su mayoría absoluta en el Senado para sacar adelante este miércoles una moción en la que reprobará la actuación del Gobierno por los casos de corrupción que, según denuncia, afectan al Ejecutivo, al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado 'caso Plus Ultra'.

Los 'populares' defenderán esta iniciativa --no vinculante-- en el Pleno de la Cámara Alta, donde acusarán al Ejecutivo de no asumir "responsabilidades políticas" por las distintas investigaciones judiciales abiertas y de promover una estrategia de "crispación" y confrontación institucional para "desviar la atención pública".

En el texto registrado, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP sostiene que la postura del presidente del Gobierno ha provocado "una grave crisis política que está causando serios perjuicios al funcionamiento de las instituciones y a la convivencia democrática".

Asimismo, la moción considera que el Ejecutivo se encuentra en una situación de "inoperancia" para responder a los problemas de la ciudadanía y reclama al Gobierno "que ponga fin a la actual situación de bloqueo político".

IMPUTACIÓN DE ZAPATERO

La iniciativa parlamentaria del PP llega una semana después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama imputara al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta implicación en una supuesta trama de tráfico de influencias vinculada al rescate de 53 millones de euros concedido en 2021 a la aerolínea Plus Ultra.

Según el auto judicial, el magistrado investiga si Zapatero pudo ejercer influencia para favorecer la concesión de la ayuda pública y apunta a la existencia de una presunta "estructura jerarquizada" en la que el ex jefe del Ejecutivo y su entorno obtendrían "beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros".

El juez también alude a presuntas transferencias económicas, adquisiciones patrimoniales y sociedades vinculadas a la trama en el extranjero. Zapatero está citado a declarar como investigado el próximo 2 de junio.

OTROS CASOS DE CORRUPCIÓN

En la exposición de motivos, el PP menciona además otros procedimientos judiciales que afectan a antiguos dirigentes socialistas y personas vinculadas al Ejecutivo, entre ellos los casos relacionados con el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Asimismo, la moción alude a las investigaciones que afectan a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y al hermano de este, David Sánchez.

Los 'populares' critican además la respuesta del Ejecutivo ante estos casos y acusan al Gobierno de "escudarse de modo victimista en la delirante denuncia de una imaginaria campaña política orquestada por los jueces y la oposición".

En este contexto, el PP considera que el actual Ejecutivo se ha convertido en un "auténtico problema" para el funcionamiento institucional y reclama una "alternativa de Gobierno" con respaldo "social y parlamentario".

EL PSOE SE QUEJA DEL USO QUE HACE EL PP DEL SENADO

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, se ha referido este martes en una rueda de prensa a la moción de reprobación en bloque del Gobierno, denunciando que se trata de una iniciativa "más" en la que el PP le da igual lo que voten el resto de los partidos.

En este sentido, Espadas ha criticado que el Partido Popular haya convertido la Cámara Alta en un "elemento partidista" con la función de dar "una nueva oportunidad al señor Feijóo". Ha insistido en que a lo largo de la legislatura el Senado ha servido al PP como "contrapunto" del Ejecutivo y no como cámara territorial, viendo "vacío de contenido" el debate político del resto de grupos parlamentarios.

El portavoz socialista ha pedido también "respeto" por la presunción de inocencia y ha apuntado que esta moción va "al margen" de las responsabilidades políticas, que, aunque "están aún por dirimir si son ciertas o no", la moción del PP ya "las da por hecho".