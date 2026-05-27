Feijóo urge a Sánchez a convocar ya elecciones y le recuerda los mandamientos "no robarás" y "no mentirás"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a varios diputados del PP, tras una sesión plenaria celebrada en el Congreso, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España).Fernando Sánchez - Europa Press

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado de nuevo este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a convocar ya elecciones generales ante la situación "agónica" y "patética" que está viviendo el país y ha alertado de un "riesgo de contagio". Dicho esto, y dado que hoy Pedro Sánchez visita al Papa en el Vaticano, le ha recordado los mandamientos "no robarás" y "no mentirás".

Así ha reaccionado Feijóo en los pasillos del Congreso al ser preguntado por la información que adelanta 'El Confidencial' acerca de que la Unidad Central de la Guardia Civil (UCO) se ha personado en la sede del PSOE en la calle Ferraz.

Feijóo ha indicado que viven una situación de "extrema gravedad" y ha preguntado "cuántas redadas más", "mordidas" y "sumarios" deben conocerse para que el presidente el Gobierno dé la palabra a los españoles en las urnas.

"Estamos en una situación agónica. Estamos poniendo en cuestión la decencia no solo del Gobierno, que es un Gobierno indecente, no solo del Partido Socialista, que lamentablemente Sánchez lo ha llevado a la absoluta indecencia, sino que estamos empezando ya a tener riesgo de contagio", ha enfatizado.

Feijóo ha dicho que no sabía lo que estaba ocurriendo esta mañana en Ferraz pero "es otra más, y no otra cualquiera", recordando que hay además abiertos "11 sumarios de corrupción". "Y el Señor Sánchez, visitando el Vaticano. Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo mandamiento, 'no robarás', y el octavo mandamiento, 'no mentirás'", ha aseverado.