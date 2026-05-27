Sánchez se reafirma en su respaldo a Zapatero tras conocer el auto del juez: "Todo mi apoyo"

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado este miércoles su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero después de que se haya conocido el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, ante el que tendrá que comparecer los próximos 17 y 18 de junio.

En rueda de prensa en Roma tras reunirse con el Papa León XIV, Sánchez ha dicho que ha tenido ocasión de leer tanto el auto como lo que ha publicado la prensa sobre el "extenso sumario" y se reafirma en lo que ya dijo hace una semana en el Congreso tras conocerse la imputación del expresidente.

"Lo vuelvo a reafirmar hoy aquí: toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero", ha sostenido.

El presidente del Gobierno ha esgrimido que tras lo que ha leído y ha comentado con "personas que saben mucho más de derecho" que él, "no hay motivo suficiente" para que cambie de posición.