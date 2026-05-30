Felipe VI preside en Vigo el desfile del Día de las Fuerzas Armadas: 3.700 militares, 70 aviones y cien vehículos

El Rey Felipe VI (c) durante la revista naval y la exhibición dinámica con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, a 29 de mayo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España).Adrián Irago - Europa Press

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Los reyes Felipe VI y Letizia presiden este sábado en Vigo el acto central de las actividades promovidas para conmemorar el Día de las Fuerzas Armadas, una parada militar en la que participan 3.700 soldados, 70 aeronaves, más de cien vehículos y 32 motos.

Asimismo, acudirán la ministra de Defensa, Margarita Robles; el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón; los jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general Amador Enseñat y Berea; Aire y del Espacio, general Francisco Braco Carbó; de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro; otros miembros de la cúpula militar; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; y otras autoridades civiles.

Además, y por primera vez, asiste la princesa Leonor, que actualmente se encuentra precisamente completando el tercero de los tres años de su formación castrense en la Academia General del Aire en San Javier (Murcia), tras haber pasado por la Academia General Militar del Ejército de Tierra en Zaragoza y la Escuela Naval Militar en Marín (Pontevedra).

Se incorpora así a otro de los principales actos institucionales que deberá presidir en el futuro como capitana general de las Fuerzas Armadas. Ya ha asistido en los últimos años al tradicional desfile del 12 de octubre, así como a la Pascua Militar.

El desfile, que recorrerá 1,1 kilómetros de la avenida Samil y comenzará a las 12.00 horas, con la llegada de sus majestades a la tribuna real. Se les rendirán honores y Felipe VI recibirá novedades del jefe de Batallón de Honores. A continuación, el rey pasará revista al Batallón de Honores y los monarcas saludarán a las autoridades.

Inmediatamente después, tendrá lugar uno de los momentos más sensibles y espectaculares: el tradicional salto paracaidista frente a la tribuna real portando la bandera de España. Este año, corre a cargo del subteniente Alberto Vidal, que actuará como guía, y del sargento primero Pablo García Matanza. Son oriundos de Pontevedra y Lugo, respectivamente, como un gesto con Galicia.

El subteniente Vidal entró en la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA) en 2015 y cuenta en su haber con 5.000 lanzamientos paracaidistas. Durante su carrera y previo paso a la PAPEA ha estado destinado en el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA). Posee todas las titulaciones y aptitudes paracaidistas y es juez internacional de paracaidismo.

En el año 2023, con motivo de la celebración del 75º aniversario de la creación de la Escuela Militar de Paracaidismo, fue el saltador en el que recayó el honor de saltar con la mayor bandera saltada en España, de 1.350 metros cuadrados. Por su especial trayectoria, fue designado como el 'Paracaidista distinguido' en el año 2024.

De su lado, el sargento primero García Matanza portará la enseña nacional. Entró en la PAPEA en el 2020 y ha realizado más de 4.000 saltos paracaidistas.

Ha sido componente tanto de la Selección Nacional Militar de Paracaidismo como de la Selección Nacional Civil de Paracaidismo, destacando la reciente medalla conseguida en la Clasificación Absoluta por Equipos en el 58º Campeonato Nacional Militar de Paracaidismo celebrado en el mes de abril de 2026 y su clasificación para representar a España en el 48º Campeonato Mundial Militar de Paracaidismo, que se celebrará en agosto en Eslovaquia.

Tras el salto paracaidista, tendrá lugar el izado de la bandera y el acto de homenaje a los que dieron su vida por España. Coincidiendo con el final del toque de oración en el acto de homenaje a los caídos, la Formación Mirlo realizará el sobrevuelo con los colores de la bandera nacional.

La Formación Mirlo, compuesta por cinco aeronaves e integrada por instructores de vuelo destinados en la Academia General del Aire y del Espacio, sustituye a la Patrulla Águila desde 2025, tras la entrada en funcionamiento del nuevo Pilatus PC-21 y la 'jubilación' del C-101 tras 40 años de operaciones en el Ejército del Aire.

A continuación, tendrá lugar el desfile aéreo. Los ciudadanos podrán disfrutar del vuelo de 30 aeronaves de caza, 16 aeronaves de transporte más la aeronave del salto paracaidista y 25 helicópteros.

En cuanto al desfile terrestre, participan un total de 3.746 --3.402 hombres y 344 mujeres-- integrantes de la Guardi Real, el Ejército de Tierra, del Aire y del Espacio, la Armada, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME) ataviados con uniformidad de gala.

También desfilarán 130 caballos, seis perros y la mascota del Tercio 'Gran Capital' 1º de la Legióm, la cabra Baraka, según informó el Ministerio de Defensa. En el desfile motorizado podrán verse 109 vehículos y 32 motos.

Por último, los reyes saludarán a las autoridades militares responsables y participantes en el desfile, se despedirán y se arriará la bandera nacional.

El Día de las Fuerzas Armadas se celebra anualmente desde 1978, cuando se estableció mediante real decreto realizar un acto institucional que sirviera de homenaje a los ejércitos y la Armada para fomentar el conocimiento y su integración en la sociedad. Se celebra el sábado más próximo al 30 de mayo, coincidiendo con la festividad de San Fernando, patrón de los ingenieros militares.